Пермякам придется и дальше ходить пешком до новой краевой инфекционки

Сейчас проводятся инженерные изыскания для проектирования новой отстойно-разворотной площадки в районе ул. Ягодная. После ее строительства можно будет организовать работу маршрутов с автобусами большого класса, сообщили корреспонденту Properm.ru в городском департаменте транспорта. В пресс-службе администрации Перми вновь напомнили, что вблизи инфекционной больницы сейчас ездит маршрут №9, который может останавливаться в любом месте, разрешенном правилами дорожного движения.