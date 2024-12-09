Пермякам придется и дальше ходить пешком до новой краевой инфекционки

Posted 9 декабря, 11:04
Published 9 декабря, 11:04
Modified 9 декабря, 11:12
Updated 9 декабря, 11:12
Сроки проектирования и строительства автобусной остановки у нового здания Пермской краевой клинической инфекционной больницы (ул. Космонавта Леонова, 84а) пока не известны. Они будут зависеть от результатов изысканий, разработки проектно-сметной документации, проекта планировки и межевания территории, а также сроков отбора подрядной организации.
Сейчас проводятся инженерные изыскания для проектирования новой отстойно-разворотной площадки в районе ул. Ягодная. После ее строительства можно будет организовать работу маршрутов с автобусами большого класса, сообщили корреспонденту Properm.ru в городском департаменте транспорта. В пресс-службе администрации Перми вновь напомнили, что вблизи инфекционной больницы сейчас ездит маршрут №9, который может останавливаться в любом месте, разрешенном правилами дорожного движения.
Автобусы маршрута №9 «Микрорайон Хмели — микрорайон Нагорный — Субботино» курсируют раз в час в промежутке с 7:00 до 20:00, ранее обращали внимание Properm.ru. В середине августа в мэрии сообщали, что прорабатывается вопрос проектирования и строительства отстойно-разворотной площадки.