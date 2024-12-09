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Posted 9 декабря, 11:04

Published 9 декабря, 11:04

Modified 9 декабря, 11:12

Updated 9 декабря, 11:12

Пермякам придется и дальше ходить пешком до нового корпуса инфекционной больницы

Пермякам придется и дальше ходить пешком до новой краевой инфекционки

9 декабря 2024, 11:04
Фото: пресс-служба Минздрава России.

Пермякам придется и дальше ходить пешком до нового корпуса инфекционной больницы

Сюжет
Медицина в Прикамье
Расстояние от ближайшей остановки до медучреждения составляет более 1 км.

Сроки проектирования и строительства автобусной остановки у нового здания Пермской краевой клинической инфекционной больницы (ул. Космонавта Леонова, 84а) пока не известны. Они будут зависеть от результатов изысканий, разработки проектно-сметной документации, проекта планировки и межевания территории, а также сроков отбора подрядной организации.

Сейчас проводятся инженерные изыскания для проектирования новой отстойно-разворотной площадки в районе ул. Ягодная. После ее строительства можно будет организовать работу маршрутов с автобусами большого класса, сообщили корреспонденту Properm.ru в городском департаменте транспорта. В пресс-службе администрации Перми вновь напомнили, что вблизи инфекционной больницы сейчас ездит маршрут №9, который может останавливаться в любом месте, разрешенном правилами дорожного движения.

Автобусы маршрута №9 «Микрорайон Хмели — микрорайон Нагорный — Субботино» курсируют раз в час в промежутке с 7:00 до 20:00, ранее обращали внимание Properm.ru. В середине августа в мэрии сообщали, что прорабатывается вопрос проектирования и строительства отстойно-разворотной площадки.

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#Общество#Медицина в Прикамье#Пермь#Общественный транспорт#Инфекционная больница
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