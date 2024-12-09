По делу о взятке контрразведчику допросили пермских хакеров

По словам Владислава Гилева, выступающего по видеоконференцсвязи из суда в Сочи, он видел Царегородцева единственный раз в жизни — в тот вечер, когда отдал ему 100 млн рублей. До момента задержания он занимался строительством и продажей криптовалюты, на последнем поприще примерно в 2010 году познакомился с Ковалевым. Свою деятельность незаконной он не считал: «Просто думал, что такой деятельностью почти никто больше не занимается, но не до конца был уверен, что это законно».