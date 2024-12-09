По делу о взятке контрразведчику допросили пермских хакеров

Posted 9 декабря, 12:34
Published 9 декабря, 12:34
Modified 9 декабря, 12:37
Updated 9 декабря, 12:37
Впервые в открытом судебном заседании по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника ФСБ Григория Царегородцева были допрошены его взяткодатели — Александр Ковалев и Владислав Гилев. Первый по приговору Савёловского суда сейчас отбывает наказание в колонии и участвовал в процессе по видеоконференцсвязи, второй — находится на свободе и был приглашен в суд лично.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, заседание началось с опозданием более, чем на час. Перед его началом, после того, как Ковалева вывели на экран из московского СИЗО-1 по видеосвязи, свидетель и обвиняемый дружески пообщались: «Гриша, как ты? Никуда не ездил, все в Перми был?», спросил Ковалев. «Последний год да», — саркастически прозвучало в ответ.
Адвокат Дмитрий Рощин перед началом допросов каждого из хакеров традиционно и вновь ходатайствовал про закрытый режим заседания, поскольку в процессе могут быть затронуты сведения о вербовке осведомителей в спецслужбу. Царегородцев данное ходатайство поддержал, прокурор тоже. Но суд не усмотрел в этом необходимости, судья Никита Трифонов напомнил, что участники предупреждались о неразглашении в данном процессе сведений гостайны.
Ковалев, во время допроса рассказал, что знаком с подсудимым с 2012 года — тогда Царегородцев во время проведения оперативно-розыскных мероприятий задержал хакера с наркотиками в кармане. Бывшего контрразведчика, который понимал суть работы Ковалева, интересовали данные иностранных сайтов и возможности хакеров. При этом Ковалев верил, что его деятельность носила законный характер. На вопрос прокурора, какую помощь ему оказывал Царегородцев и помогал ли тот решать ему проблемы, Ковалев ответил, что не помнит.
Из допроса Ковалева и оглашенных по ходатайству гособвинителя Сладкова материалов допросов хакера во время следствия вырисовывается суть взаимоотношений между хакерами и бывшим сотрудником спецслужбы. Ковалев во время допроса утверждал, что он считает свою деятельность по продаже компьютерной информации вполне легальной. Царегородцев во время допроса задал ему достаточно внезапные вопросы: «Ваша деятельность наносила ущерб безопасности России?», — «Нет». «Вы патриот?», — «Конечно».
В свою очередь Сладков поинтересовался у Ковалева, раз тот считает свою деятельность законной, то за что он платил Царегородцеву? «Затрудняюсь ответить», — сообщил хакер. И добавил, что он опасался иностранных спецслужб.
После задержания и вербовки в 2012 году несколько лет Царегородцев получал от Ковалева интересующую информацию. Ковалев и его знакомый Владислав Гилев примерно с 2010 года администрировали форумы по обмену и продаже компьютерной информации и неплохо зарабатывали на этом. В начале 2016 года Царегородцев познакомил Ковалева с владельцем IT-компании «Гет-Нэт» Артемом Зайцевым — у последнего были на обслуживании мощные сервера. Бизнес стал еще более прибыльным, хакеры начали масштабно торговать данными карт западных банков.
После того, как доход Ковалева и его коллег вырос, Царегородцев предложил хакерам другую схему взаимодействия. Он пояснил, что знает об увеличении доходов хакеров и понимает, что он обязан задокументировать их деятельность и дать делу ход. Но предложил помощь по решению проблем с надзорными органами и регистрацией информации: за деньги. Судя по данным допроса, хакеры и сотрудник спецслужбы договорились, что первые будут платить второму за «помощь» — называлась сумма в десятки миллионов и не менее миллиона за один раз.
В доказательство Ковалев привел случай, когда один из их доменов заблокировали, о чем он сообщил Царегородцеву и блокировка была снята. Среди оглашенных сегодня материалов дела есть подтверждения этим словам: один из свидетелей сообщил, что однажды к нему, как к руководителю компании обратились бывшие коллеги Царегородцева и попросили разблокировать доступ к домену, что тот и сделал.
С 2017 года Ковалев начал привозить Царегородцеву разные суммы денег, от 2 до 13 млн рублей, всего за год он отдал ему 30 млн рублей. Потом хакер перебрался в Сочи, они стали встречаться реже, пока Царегородцев не напомнил о себе. Для обсуждения «вопросов» летом 2021 года они встречались в Москве, в ресторане, в присутствии спутницы контрразведчика, отношения к которой хакер охарактеризовал как близкие. После чего, приезжая в Пермь, Ковалев передал еще 30 млн рублей, разными суммами за три встречи.
После этого они встречались еще один раз, по словам Ковалева, инициатива исходила от Царегородцева. Последний попросил позвать на встречу в загородном доме остальных участников группы хакеров — Зайцева и Гилева. На даче они выпивали и обвиняемый попросил оставить их с Гилевым наедине. Зайцев с Ковалевым ушли в баню, Царегородцев с хакером присоединились чуть позднее и рассказали, что контрразведчик может за 100 млн рублей обеспечить им безопасность, поскольку хакерами заинтересовалась служба БСТМ полиции.
Гилев согласился отдать деньги, позвонил матери, которая привезла «туристический чемодан», в котором лежали 100 млн рублей. По словам Гилева, в какой-то момент он осознанно пнул чемодан с деньгами и серьезно повредил ногу. Наличные в тот вечер 23 января 2023 года они увезли в квартиру Царегородцева и оставили его супруге, после чего продолжили выпивать. 6 февраля сотрудники БСТМ при силовой поддержке ФСБ задержали Гилева, Ковалева, Зайцева в пермских домах.
При допросе во время следствия Ковалев заявлял, что «воспринимал ЦГВ как сотрудника, который мог и обязан был пресекать мою деятельность».
По словам Владислава Гилева, выступающего по видеоконференцсвязи из суда в Сочи, он видел Царегородцева единственный раз в жизни — в тот вечер, когда отдал ему 100 млн рублей. До момента задержания он занимался строительством и продажей криптовалюты, на последнем поприще примерно в 2010 году познакомился с Ковалевым. Свою деятельность незаконной он не считал: «Просто думал, что такой деятельностью почти никто больше не занимается, но не до конца был уверен, что это законно».
На момент знакомства с Царегородцевым Гилев был серьезно напуган, он прочитал в СМИ, что в Москве задержали подобную хакерскую группировку. На встречу с контрразведчиком его позвал Ковалев, там с самого начала стали выпивать. Как заявил Гилев, он не пьет и поэтому очень быстро опьянел: «В самом начале Александр или Григорий сказали, что для разговора надо выпить».
После разговора с Царегородцевым наедине Гилев позвонил маме и попросил привезти собранный чемодан с деньгами. По его словам, он планировал ехать в Сочи и заниматься недвижимостью, поэтому наличные лежали упакованные в целлофан и в чемодан. Дальнейшее помнит плохо, поскольку от страха сильно выпил.
На допросе хакеров и оглашении материалов дела гособвинение сегодня завершило представлять свидетельства вины Царегородцева.
Уголовное преследование Ковалева и Гилева по эпизоду о взятках Царегородцеву было прекращено в связи с их деятельным раскаянием. Они рассказали о том, что с 2016 по 2022 год давали взятки сотруднику спецслужбы во время расследования возбужденного уголовного дела в отношении них самих. По материалам их допросов 7 апреля 2023 года было возбуждено уголовное дело в отношении самого Царегородцева. Как указывало следствие, 160 млн рублей он получал за бездействие в пользу взяткодателей, а равно за общее покровительство и попустительство по службе.
Сам Царегородцев был задержан 25 апреля 2023 года на рабочем месте, на следующий день суд отправил его под арест в СИЗО. После чего расследованием дела занялось ГВСУ СК России. В ноябре 2023 года уголовное дело в отношении Царегородцева поступило в Пермский гарнизонный военный суд и в апреле 2024 года бывшему контрразведчику вынесли приговор, его осудили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По формальным признакам адвокаты смогли отменить решение и вернуть дело на новое рассмотрение в другом составе суда.
В первый раз председатель Пермского гарнизонного военного суда Дмитрий Малмыгин закрыл судебное следствие для участия слушателей и СМИ. При повторном рассмотрении дела зампредседателя инстанции Никита Трифонов, несмотря на ходатайства защиты и гособвинения открыл судебное заседание для прессы.
14 ноября апелляционная коллегия Мосгорсуда оставила в силе приговор группе русских хакеров. В апреле в Москве группировку русских хакеров, занимавшихся торговлей данными банковских карт иностранных граждан, признали виновными. Костяк группировки состоял из пермяков, тех же Ковалева и Зайцева, а также сотрудника «Транстехкома» Артема Быстрых, неработающих — Владислава Гилева и Ярослава Соловьева. Туда же входил гендиректор кинокомпании «Саратовфильм» Денис Пачевский.