Прокуратура Прикамья заинтересовалась новостями о резко выросшей плате за отопление

Posted 9 декабря, 09:04
Published 9 декабря, 09:04
Modified 9 декабря, 09:10
Updated 9 декабря, 09:10
Прокуратура Пермского края оценит обоснованность размера новых нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в Чусовом. Поводом для надзорных мероприятий стали сообщения в СМИ о повышении платы за тепло в городе почти в два раза, сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что 30 сентября нынешнего года министерство тарифного регулирования и энергетики Прикамья утвердило новые нормативы потребления услуги по отоплению. Они начали действовать с октября. Новые нормативы превышают ранее действовавшие, поэтому региональная прокуратура занялась проверкой и направила соответствующее требование в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края.
Местные жители прислали в редакцию Properm.ru фотографии теплосетей в микрорайоне Больничная гора. «Осталось квитанциями трубы укутать», — пишут они. На снимках видно, что трубы никак не защищены от зимних холодов. При этом большинство двухэтажных домов в микрорайоне 1947–1949 годов постройки, часть их признана аварийными, а часть — находится в процессе присвоения такого статуса.
О резком увеличении платы за отопление жители Чусового сообщили на прошлой неделе. Люди получили квитанции за ноябрь и увидели, что суммы в них почти в два раза превышают значения октября. В Минтарифов Прикамья отвечали, что чусовляне должны установить общедомовые счетчики тепла за свой счет, чтобы объем коммунальной услуги считался по факту, а не по нормативам. Существующие нормативы были пересмотрены министерством по требованию прокуратуры, после чего были повышены.