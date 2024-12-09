Прокуратура Прикамья заинтересовалась новостями о резко выросшей плате за отопление

О резком увеличении платы за отопление жители Чусового сообщили на прошлой неделе. Люди получили квитанции за ноябрь и увидели, что суммы в них почти в два раза превышают значения октября. В Минтарифов Прикамья отвечали, что чусовляне должны установить общедомовые счетчики тепла за свой счет, чтобы объем коммунальной услуги считался по факту, а не по нормативам. Существующие нормативы были пересмотрены министерством по требованию прокуратуры, после чего были повышены.