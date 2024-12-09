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Posted 9 декабря, 09:04

Published 9 декабря, 09:04

Modified 9 декабря, 09:10

Updated 9 декабря, 09:10

Прокуратура Прикамья проводит проверку сообщений о росте платы за тепло в 2 раза

Прокуратура Прикамья заинтересовалась новостями о резко выросшей плате за отопление

9 декабря 2024, 09:04
Фото: Изображение Midjourney.

Прокуратура Прикамья проводит проверку сообщений о росте платы за тепло в 2 раза

Сюжет
Коммунальный рай
А местные жители поделились фотографиями устаревших тепловых сетей.

Прокуратура Пермского края оценит обоснованность размера новых нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в Чусовом. Поводом для надзорных мероприятий стали сообщения в СМИ о повышении платы за тепло в городе почти в два раза, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что 30 сентября нынешнего года министерство тарифного регулирования и энергетики Прикамья утвердило новые нормативы потребления услуги по отоплению. Они начали действовать с октября. Новые нормативы превышают ранее действовавшие, поэтому региональная прокуратура занялась проверкой и направила соответствующее требование в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края.

Местные жители прислали в редакцию Properm.ru фотографии теплосетей в микрорайоне Больничная гора. «Осталось квитанциями трубы укутать», — пишут они. На снимках видно, что трубы никак не защищены от зимних холодов. При этом большинство двухэтажных домов в микрорайоне 1947–1949 годов постройки, часть их признана аварийными, а часть — находится в процессе присвоения такого статуса.

Фото: Александр Аннакулиев

О резком увеличении платы за отопление жители Чусового сообщили на прошлой неделе. Люди получили квитанции за ноябрь и увидели, что суммы в них почти в два раза превышают значения октября. В Минтарифов Прикамья отвечали, что чусовляне должны установить общедомовые счетчики тепла за свой счет, чтобы объем коммунальной услуги считался по факту, а не по нормативам. Существующие нормативы были пересмотрены министерством по требованию прокуратуры, после чего были повышены.

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#Коммунальный рай#Пермь#Жкх#Прокуратура#Отопление#Чусовой#Услуги жкх
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