Самая теплая сцена: гости «Джаз-лихорадки» высоко оценили пермских зрителей

Оба дня фестиваля, начавшись «классическим» концертом на большой сцене, завершались джемом в джаз-клубе «Хрустальный лев», в малом зале дворца. Кроме хедлайнеров, здесь были и уже полюбившиеся, но более камерные музыканты, такие как квартет Sirop electric quartet Валерия Степанова, начавшего второй вечер с «Кукарачи» и задавшего тон на воскресный вечер — со зрительскими танцами. Второй год на клубной сцене «Джаз-лихорадки» играет Roman Averin Project — это джазовая классика в авторских аранжировках, с переходом от классики в джаз-рок. И всякий раз на пермской джазовой сцене что не выступление — то открытие.