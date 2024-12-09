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Posted 9 декабря, 13:44

Published 9 декабря, 13:44

Modified 9 декабря, 13:47

Updated 9 декабря, 13:47

Самая теплая сцена: гости «Джаз-лихорадки» высоко оценили пермских зрителей

Самая теплая сцена: гости «Джаз-лихорадки» высоко оценили пермских зрителей

9 декабря 2024, 13:44
Фото: Илья Радченко для Агентства новых технологий, г. Пермь.
Два морозных выходных дня пермская публика согревалась яркими эмоциями джазового фестиваля.

Два прошедших выходных пермских меломанов по-хорошему лихорадило: оба вечера было невозможно оторваться от хорошего джаза, который играли пермские музыканты и приглашенные, но уже полюбившиеся пермской публике, гости. Как говорили слушатели: пятница была вечером виртуозов, а суббота — музыки для сердца.

Фото: Илья Радченко для Агентства новых технологий, г. Пермь

По традиции ХIХ музыкальный фестиваль «Джаз-лихорадка» открывали пермяки и с мелодий первого пермского джазмена — Генриха Терпиловского. Оркестр «Аристократ» исполнил одноименную фестивалю композицию «Джаз-лихорадка». Пермский джаз подытожили блюзовой классикой — играл старейший джазовый оркестр под управлением 80-летнего Евгения Манцирина.

Команду гостей первым представил самый молодой в стране победитель всемирного джазового конкурса Herbie Hancock Institute of Jazz guitar Competition 2019 Евгений Побожий со своим квартетом. Музыканты отметили идеальную акустику площадки: «Везде у нас прекрасный зритель, для меня любой концерт очень ценен. На такую музыку как джаз идут интеллектуальные зрители — замечательный прием, звук, зал. Мы очень кайфанули», — рассказал нам по итогам концерта бас-гитарист квартета Антон Давидянц.

Фото: Илья Радченко для Агентства новых технологий, г. Пермь

Второй день фестиваля зрители горячо принимали уже полюбившихся музыкантов трио Олега Бутмана вместе с певицей Варварой Убель. Варвара впервые была в Перми на прошлом фестивале, и сразу оценила уникальную акустику ДК им. Солдатова.

«Пермь для нас уже родной город, здесь мы с самого начала. Сегодняшний зал — один из самых красивых», — сразу начал рассказывать журналисту Properm.ru Бутман. «Был самый красивый зал, и по акустике, из всех где мы играли. А Пермь всегда принимает, пермский зритель. на самом высоком уровне,» — продолжала за супругом Наталья Бутман. «Это самый красивый зал, самый крутой и не только в Перми, где мы выступали», — подытожила Варвара Убель.

Фото: Илья Радченко для Агентства новых технологий, г. Пермь

Оба дня фестиваля, начавшись «классическим» концертом на большой сцене, завершались джемом в джаз-клубе «Хрустальный лев», в малом зале дворца. Кроме хедлайнеров, здесь были и уже полюбившиеся, но более камерные музыканты, такие как квартет Sirop electric quartet Валерия Степанова, начавшего второй вечер с «Кукарачи» и задавшего тон на воскресный вечер — со зрительскими танцами. Второй год на клубной сцене «Джаз-лихорадки» играет Roman Averin Project — это джазовая классика в авторских аранжировках, с переходом от классики в джаз-рок. И всякий раз на пермской джазовой сцене что не выступление — то открытие.

Фото: Илья Радченко для Агентства новых технологий, г. Пермь

Фестиваль «Джаз-лихорадка» организован Агентством новых технологий при поддержке краевого Минкульта. Его бессменный художественный руководитель — Валерий Протасевич.

#Общество#Пермь#Джаз#Музыка#Музыканты#Пермский музыкант
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