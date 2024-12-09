Санта-Клауса требуют признать иностранным агентом

Posted 9 декабря, 07:57
Published 9 декабря, 07:57
Modified 9 декабря, 07:59
Updated 9 декабря, 07:59
Санта-Клауса потребовали признать иностранным агентом, потому что его образ может способствовать разрушению российских ценностей. С такой инициативой обратился в Генпрокуратуру глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, сообщает телеграм-канал Shot.
По мнению общественника, бренд «Санта-Клаус» популярен в недружественных РФ странах. При этом его узнаваемость и в России близка к 100%. Образ веселого деда в короткой красной шубе используют многие иностранные компании, в том числе Father Christmas Ltd, которой принадлежат товарные знаки Santa Claus, Father Christmas и Cyber Santa. Борец с иноагентами уверяет, что стоимость торговой марки оценивают в 1,6 трлн долларов, и высока вероятность, что иностранные компании могут финансировать образ Санты в России, чтобы разрушить традиционные российские ценности.
Напомним, прообразом Санты является общехристианский святой Николай Чудотворец, который ночью подкинул кошелек с деньгами в дом некоего бедного отца трех дочерей, который планировал продать одну из них в публичный дом, чтобы хватило на приданное двум другим. На западноевропейской почве возникла легенда, что святой Николай бросил кошелек в каминную трубу и он упал в чулок, оставленный для просушки перед камином.
Традиционный советский Дед Мороз тоже имеет свой прообраз. По одной из версий, это дух зимы Карачун, повелевающий морозом, холодом и мраком.