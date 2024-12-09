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Posted 9 декабря, 07:57

Published 9 декабря, 07:57

Modified 9 декабря, 07:59

Updated 9 декабря, 07:59

Санта-Клауса требуют признать иностранным агентом

Санта-Клауса требуют признать иностранным агентом

9 декабря 2024, 07:57
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новый год
Рождественского волшебника заподозрили в разрушении российских ценностей.

Санта-Клауса потребовали признать иностранным агентом, потому что его образ может способствовать разрушению российских ценностей. С такой инициативой обратился в Генпрокуратуру глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, сообщает телеграм-канал Shot.

По мнению общественника, бренд «Санта-Клаус» популярен в недружественных РФ странах. При этом его узнаваемость и в России близка к 100%. Образ веселого деда в короткой красной шубе используют многие иностранные компании, в том числе Father Christmas Ltd, которой принадлежат товарные знаки Santa Claus, Father Christmas и Cyber Santa. Борец с иноагентами уверяет, что стоимость торговой марки оценивают в 1,6 трлн долларов, и высока вероятность, что иностранные компании могут финансировать образ Санты в России, чтобы разрушить традиционные российские ценности.

Напомним, прообразом Санты является общехристианский святой Николай Чудотворец, который ночью подкинул кошелек с деньгами в дом некоего бедного отца трех дочерей, который планировал продать одну из них в публичный дом, чтобы хватило на приданное двум другим. На западноевропейской почве возникла легенда, что святой Николай бросил кошелек в каминную трубу и он упал в чулок, оставленный для просушки перед камином.

Традиционный советский Дед Мороз тоже имеет свой прообраз. По одной из версий, это дух зимы Карачун, повелевающий морозом, холодом и мраком.

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#Новый год#Дед мороз#Иноагенты#Иностранные агенты
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