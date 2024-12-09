Санта-Клауса требуют признать иностранным агентом

По мнению общественника, бренд «Санта-Клаус» популярен в недружественных РФ странах. При этом его узнаваемость и в России близка к 100%. Образ веселого деда в короткой красной шубе используют многие иностранные компании, в том числе Father Christmas Ltd, которой принадлежат товарные знаки Santa Claus, Father Christmas и Cyber Santa. Борец с иноагентами уверяет, что стоимость торговой марки оценивают в 1,6 трлн долларов, и высока вероятность, что иностранные компании могут финансировать образ Санты в России, чтобы разрушить традиционные российские ценности.