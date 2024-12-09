Шестая премия РАСК «Голос спорта» вручена спортивным комментаторам России

Posted 9 декабря, 12:19
Published 9 декабря, 12:19
Modified 9 декабря, 12:19
Updated 9 декабря, 12:19
Михаил Дегтярев вручил награду в номинации имени Юрия Розанова «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу». Лауреатом стал представитель телеканала «Матч ТВ» Роман Трушечкин. Об этом пишет rosbalt.ru.
Награда имени Владимира Маслаченко, вручаемая лучшему комментатору по версии спортивных СМИ, досталась Дмитрию Губерниеву.
Главным победителем в категории «Народный голос спорта» стал Владимир Стогниенко. Победитель в этой номинации определяется по итогам голосования болельщиков.
Илья Казаков стал обладателем сразу двух специальных наград — «Чемпион» за вклад в развитие российского спорта, а также за сценарий лучшего спортивного фильма года «Федя. Народный футболист». Также за многолетнюю работу на телевидении награду получил Олег Жолобов.
Александр Халин, представляющий нижнекамковский телеканал «НТР-24», получил премию имени Александра Иваницкого.
В течение года Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) реализовывала проект «Голос спорта — СИБУР» в различных регионах страны в рамках социальной инициативы компании СИБУР «Формула хороших дел». Были проведены мастер-классы и семинары для молодежи с участием спортивных комментаторов ассоциации. Тех, кто заинтересовался этой профессией, обучали онлайн на курсах по мастерству спортивного комментирования.
На финальном этапе участники представили свои работы, которые оценивались жюри под председательством Геннадия Орлова, известного советского и российского спортивного журналиста и бывшего футболиста. Победителями стали Илья Боровский из Уфы, Лиза Бортнева из Воронежа, Евгений Семенкин из Санкт-Петербурга, Елена Бакланова из Благовещенска и Вадим Ястребов из Кстово.
Приз «Женский голос спорта» теперь носит имя Анны Дмитриевой. Его вручал сын известной спортсменки и комментатора телепродюсер Дмитрий Чуковский. Геннадий Орлов отметил, что с начала вручения премии количество заявок в этой категории выросло в разы. Победительницей 2024 года стала Дарья Исаева с платформы «Окко».
В этом году введена новая номинация — «Медиалидер российского футбола» имени Василия Уткина. Первым лауреатом стала команда московского «Динамо».