Шестая премия РАСК «Голос спорта» вручена спортивным комментаторам России

В течение года Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) реализовывала проект «Голос спорта — СИБУР» в различных регионах страны в рамках социальной инициативы компании СИБУР «Формула хороших дел». Были проведены мастер-классы и семинары для молодежи с участием спортивных комментаторов ассоциации. Тех, кто заинтересовался этой профессией, обучали онлайн на курсах по мастерству спортивного комментирования.