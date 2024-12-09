Следователи проводят проверку после гибели пенсионерки на пожаре в Прикамье

В пресс-службе МЧС России поясняют, что минувшей ночью огонь охватил не только жилой дом, но и надворные постройки. На тушение пожара реагировали 11 специалистов и четыре единицы техники. МЧС напоминает, что установку и обслуживание проводки следует доверять профессиональным специалистам, а также использовать исправные электроприборы. Также рекомендуется установить пожарные извещатели и приобрести огнетушители.