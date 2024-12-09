Следователи проводят проверку после гибели пенсионерки на пожаре в Прикамье

Posted 9 декабря, 08:19
Published 9 декабря, 08:19
Modified 9 декабря, 08:21
Updated 9 декабря, 08:21
В селе Сепыч при тушении пожара обнаружили тело 79-летней женщины. В пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю сообщают, что Верещагинский межрайонный следственный отдел регионального следственного управления СК проводит процессуальную проверку.
По предварительным данным, пожар произошел сегодня ночью, 9 декабря, в одном из жилых домов. Причиной возгорания стало нарушение правил устройства и использования электрооборудования. Следователь осмотрел место происшествия, назначены и проводятся судебные экспертизы, которые помогут установить причины происшествия и гибели пенсионерки. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
В пресс-службе МЧС России поясняют, что минувшей ночью огонь охватил не только жилой дом, но и надворные постройки. На тушение пожара реагировали 11 специалистов и четыре единицы техники. МЧС напоминает, что установку и обслуживание проводки следует доверять профессиональным специалистам, а также использовать исправные электроприборы. Также рекомендуется установить пожарные извещатели и приобрести огнетушители.