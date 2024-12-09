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Posted 9 декабря, 08:19

Published 9 декабря, 08:19

Modified 9 декабря, 08:21

Updated 9 декабря, 08:21

Пожилая женщина ночью погибла на пожаре в селе Сепыч Верещагинского района

Следователи проводят проверку после гибели пенсионерки на пожаре в Прикамье

9 декабря 2024, 08:19
Фото: пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

Пожилая женщина ночью погибла на пожаре в селе Сепыч Верещагинского района

Предварительной причиной стало нарушение правил эксплуатации и устройства электрооборудования.

В селе Сепыч при тушении пожара обнаружили тело 79-летней женщины. В пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю сообщают, что Верещагинский межрайонный следственный отдел регионального следственного управления СК проводит процессуальную проверку.

По предварительным данным, пожар произошел сегодня ночью, 9 декабря, в одном из жилых домов. Причиной возгорания стало нарушение правил устройства и использования электрооборудования. Следователь осмотрел место происшествия, назначены и проводятся судебные экспертизы, которые помогут установить причины происшествия и гибели пенсионерки. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: пресс-служба МЧС России

В пресс-службе МЧС России поясняют, что минувшей ночью огонь охватил не только жилой дом, но и надворные постройки. На тушение пожара реагировали 11 специалистов и четыре единицы техники. МЧС напоминает, что установку и обслуживание проводки следует доверять профессиональным специалистам, а также использовать исправные электроприборы. Также рекомендуется установить пожарные извещатели и приобрести огнетушители.

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