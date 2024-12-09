Суд постановил закрыть пермский ломбард

Posted 9 декабря, 11:03
Published 9 декабря, 11:03
Modified 9 декабря, 11:06
Updated 9 декабря, 11:06
Суд в Карагае удовлетворил требования прокуратуры Мотовилихинского района Перми о запрете незаконной ломбардной деятельности ломбарда «Маяк». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.
Прокуратурой в ходе проверки было установлено, что комиссионным магазином, в отсутствии лицензии осуществлялась деятельность по предоставлению потребительских займов. С гражданами заключались комиссионные договоры о предоставлении денег под залог движимого имущества и процент комиссии.
По постановлению прокурора индивидуальный предприниматель был привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 14.56 КоАП (незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов) в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.
Также прокурор направил иск в суд о запрете осуществления ломбардной деятельности по предоставлению денежных средств на возвратной и возмездной основе.
Сейчас исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Мотовилихинского района.