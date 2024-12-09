Суд постановил закрыть пермский ломбард

Прокуратурой в ходе проверки было установлено, что комиссионным магазином, в отсутствии лицензии осуществлялась деятельность по предоставлению потребительских займов. С гражданами заключались комиссионные договоры о предоставлении денег под залог движимого имущества и процент комиссии.