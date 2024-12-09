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Posted 9 декабря, 11:03

Published 9 декабря, 11:03

Modified 9 декабря, 11:06

Updated 9 декабря, 11:06

Суд постановил закрыть пермский ломбард «Маяк» за незаконную деятельность

Суд постановил закрыть пермский ломбард

9 декабря 2024, 11:03
Фото: Прокуратура Пермского края..

Суд постановил закрыть пермский ломбард «Маяк» за незаконную деятельность

Раньше прокуратура уличила ломбард «Маяк» в выдаче займов без лицензии

Суд в Карагае удовлетворил требования прокуратуры Мотовилихинского района Перми о запрете незаконной ломбардной деятельности ломбарда «Маяк». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Прокуратурой в ходе проверки было установлено, что комиссионным магазином, в отсутствии лицензии осуществлялась деятельность по предоставлению потребительских займов. С гражданами заключались комиссионные договоры о предоставлении денег под залог движимого имущества и процент комиссии.

По постановлению прокурора индивидуальный предприниматель был привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 14.56 КоАП (незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов) в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Также прокурор направил иск в суд о запрете осуществления ломбардной деятельности по предоставлению денежных средств на возвратной и возмездной основе.

Сейчас исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Мотовилихинского района.

#Суд#Экономика#Пермь#Ломбард
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