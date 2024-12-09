У экс-депутата Прикамья Вахрина изъяли имущество на десятки миллионов

Posted 9 декабря, 06:51
Published 9 декабря, 06:51
Modified 9 декабря, 06:53
Updated 9 декабря, 06:53
В рамках расследования уголовного о взятках арестовано имущество замгубернатора Тюменской области и бывшего депутата Заксобрания Пермского края Вячеслава Вахрина. Также изъято имущество директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка. Общая сумма арестованного — 150 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу СК РФ Александра Бастрыкина.
Вячеслав Вахрин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Он был взят под стражу в июне этого года. До этого чиновник занимал пост заместителя губернатора Тюменской области. Директор ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексей Гоцык обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Он также находится в СИЗО.
С 2001 по 2006 Вахрин был депутатом Законодательного Собрания Пермской области, членом комитета по социальной политике и правам человека. Состоял в квалификационной коллегии судей Пермской области как представитель общественности. Из-за конфликта с губернатором Олегом Чиркуновым в 2006 году завершил политическую карьеру в Прикамье и переехал в Тюмень .