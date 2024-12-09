У экс-депутата Прикамья Вахрина изъяли имущество на десятки миллионов

Вячеслав Вахрин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Он был взят под стражу в июне этого года. До этого чиновник занимал пост заместителя губернатора Тюменской области. Директор ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексей Гоцык обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Он также находится в СИЗО.