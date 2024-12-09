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Posted 9 декабря, 13:06

Published 9 декабря, 13:06

Modified 9 декабря, 13:08

Updated 9 декабря, 13:08

Перед Новым годом в Перми ужесточились меры против вырубки елей и сосен

В Перми ужесточились меры против вырубки елей и сосен

9 декабря 2024, 13:06
Фото: 1MI.

Перед Новым годом в Перми ужесточились меры против вырубки елей и сосен

На территории городских лесов рубка хвойных деревьев запрещена.

В преддверии Нового года в лесах Перми начались регулярные обходы лесных участков, чтобы не допустить незаконную рубку хвойных деревьев. На территории городских лесов запрещена рубка елей и сосен, о чем напоминают в пресс-службе мэрии Перми.

Лесники проводят регулярные обходы и объезды подведомственных территорий.

Размер административного штрафа за незаконную рубку для физлиц составляет от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 до 300 тыс. рублей. Нарушителя также обяжут возместить ущерб за незаконную рубку.

В администрации Перми сообщают, что приобрести новогоднюю ель, пихту или сосну можно законным путём в лесничестве. Желающие могут обращаться с заявлением для заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в ГКУ «Пермское лесничество» (с.Култаево) по адресу: улица Романа Кашина, 81, телефоны: 294-80-23, 294-82-98 или в ГКУ «Закамское лесничество», расположенное в Перми по адресу: улица Маршала Рыбалко, 119, телефоны: 284-04-35, 284-04-42.

Кудымкарский городской суд приговорил руководителя местного сельхозпредприятия к условному наказанию. Его признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений, с использованием служебного положения, в особо крупном размере (по ч. 3 ст. 260 УК РФ).

#Пермь#Вырубка леса#Вырубка
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