В Перми ужесточились меры против вырубки елей и сосен

В администрации Перми сообщают, что приобрести новогоднюю ель, пихту или сосну можно законным путём в лесничестве. Желающие могут обращаться с заявлением для заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в ГКУ «Пермское лесничество» (с.Култаево) по адресу: улица Романа Кашина, 81, телефоны: 294-80-23, 294-82-98 или в ГКУ «Закамское лесничество», расположенное в Перми по адресу: улица Маршала Рыбалко, 119, телефоны: 284-04-35, 284-04-42.