В Перми ужесточились меры против вырубки елей и сосен

Posted 9 декабря, 13:06
Published 9 декабря, 13:06
Modified 9 декабря, 13:08
Updated 9 декабря, 13:08
В преддверии Нового года в лесах Перми начались регулярные обходы лесных участков, чтобы не допустить незаконную рубку хвойных деревьев. На территории городских лесов запрещена рубка елей и сосен, о чем напоминают в пресс-службе мэрии Перми.
Лесники проводят регулярные обходы и объезды подведомственных территорий.
Размер административного штрафа за незаконную рубку для физлиц составляет от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 до 300 тыс. рублей. Нарушителя также обяжут возместить ущерб за незаконную рубку.
В администрации Перми сообщают, что приобрести новогоднюю ель, пихту или сосну можно законным путём в лесничестве. Желающие могут обращаться с заявлением для заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в ГКУ «Пермское лесничество» (с.Култаево) по адресу: улица Романа Кашина, 81, телефоны: 294-80-23, 294-82-98 или в ГКУ «Закамское лесничество», расположенное в Перми по адресу: улица Маршала Рыбалко, 119, телефоны: 284-04-35, 284-04-42.
Кудымкарский городской суд приговорил руководителя местного сельхозпредприятия к условному наказанию. Его признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений, с использованием служебного положения, в особо крупном размере (по ч. 3 ст. 260 УК РФ).