В Пермском крае запретили продажу пиротехники на рынках, ярмарках и в киосках

В указе главы региона обозначено, что запрет вступит в силу спустя 10 дней после официального опубликования. Таким образом, он начнет действовать в Прикамье с воскресенья, 15 декабря. Контролировать соблюдение запрета продажи пиротехники на рынках и в НТО будут Росгвардия, МЧС и министерство промышленности и торговли Пермского края.