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Posted 9 декабря, 09:59

Published 9 декабря, 09:59

Modified 9 декабря, 10:01

Updated 9 декабря, 10:01

В Прикамье с середины декабря запретили продавать пиротехнику на рынках и в НТО

В Пермском крае запретили продажу пиротехники на рынках, ярмарках и в киосках

9 декабря 2024, 09:59
Фото: unsplash.com.

В Прикамье с середины декабря запретили продавать пиротехнику на рынках и в НТО

Сюжет
Хэппи нью еар
Показываем официальный документ.

В Прикамье запретили продавать пиротехнические изделия на рынках, ярмарках и в нестационарных торговых объектах. Соответствующий указ губернатора Пермского края Дмитрия Махонина №103 «О реализации отдельных мер, направленных на обеспечение общественной безопасности, охрану жизни и здоровья людей, на территории Пермского края» от 5 декабря текущего года опубликован на сайте правительства региона. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон».

В указе главы региона обозначено, что запрет вступит в силу спустя 10 дней после официального опубликования. Таким образом, он начнет действовать в Прикамье с воскресенья, 15 декабря. Контролировать соблюдение запрета продажи пиротехники на рынках и в НТО будут Росгвардия, МЧС и министерство промышленности и торговли Пермского края.

Фото: permkrai.ru

Рейды по пресечению незаконной торговли пиротехникой часто проходят в Перми в конце года. Например, в пресс-службе городской администрации в прошлом году сообщали, что на конец декабря было выявлено 10 нарушений. Незаконные НТО в итоге демонтировали.

#Общество#Пермь#Хэппи нью еар#Новый год#Запрет#Указ#Фейерверки
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