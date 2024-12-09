В Пермском крае запретили продажу пиротехники на рынках, ярмарках и в киосках

Posted 9 декабря, 09:59
Published 9 декабря, 09:59
Modified 9 декабря, 10:01
Updated 9 декабря, 10:01
В Прикамье запретили продавать пиротехнические изделия на рынках, ярмарках и в нестационарных торговых объектах. Соответствующий указ губернатора Пермского края Дмитрия Махонина №103 «О реализации отдельных мер, направленных на обеспечение общественной безопасности, охрану жизни и здоровья людей, на территории Пермского края» от 5 декабря текущего года опубликован на сайте правительства региона. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон».
В указе главы региона обозначено, что запрет вступит в силу спустя 10 дней после официального опубликования. Таким образом, он начнет действовать в Прикамье с воскресенья, 15 декабря. Контролировать соблюдение запрета продажи пиротехники на рынках и в НТО будут Росгвардия, МЧС и министерство промышленности и торговли Пермского края.
Рейды по пресечению незаконной торговли пиротехникой часто проходят в Перми в конце года. Например, в пресс-службе городской администрации в прошлом году сообщали, что на конец декабря было выявлено 10 нарушений. Незаконные НТО в итоге демонтировали.