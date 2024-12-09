В Прикамье следствие проверяет обстоятельства гибели рыбаков на реках

Posted 9 декабря, 13:46
Published 9 декабря, 13:46
Modified 9 декабря, 13:49
Updated 9 декабря, 13:49
В Пермском крае органами СУ СКР проводятся процессуальные проверки по факту обнаружения тел мужчин в водоемах региона. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Следственным отделом по городу Березники устанавливаются обстоятельства гибели 75-летнего мужчины, обнаруженного в реке Яйва в Березниковском городском округе. Предварительно установлено, что в начале декабря последний провалился под лед в ходе рыбалки.
Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Перми проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел двух мужчин: 52 и 51 года. 8 декабря они были обнаружены в реке Чусовая на территории микрорайона Голованово в Перми. Предварительно установлено, что мужчины провалился под лед в ходе рыбалки.
В настоящее время следователями проведены осмотры мест происшествий, назначены судебно-медицинские экспертизы. Продолжается проведение комплекса проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователями будут приняты процессуальные решения.