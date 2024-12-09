В Прикамье следствие проверяет обстоятельства гибели рыбаков на реках

Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Перми проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел двух мужчин: 52 и 51 года. 8 декабря они были обнаружены в реке Чусовая на территории микрорайона Голованово в Перми. Предварительно установлено, что мужчины провалился под лед в ходе рыбалки.