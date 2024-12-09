В Прикамье завершен ремонт моста через реку Мось

Posted 9 декабря, 12:51
Published 9 декабря, 12:51
Modified 9 декабря, 12:51
Updated 9 декабря, 12:51
Перед работами строители демонтировали старое мостовое полотно. Была произведена гидроизоляция, выполнены покраска конструкций и восстановление мостового покрытия. Задача проекта — сократить вероятность аварий, вызванных износом сооружения. На этом участке трассы ежедневно проезжают тысячи грузовиков, легковых машин и автобусов.
В 2024 году на ремонт автодорог местного и регионального значения в Прикамье предусмотрено 4,2 миллиарда рублей, из которых два миллиарда предоставил федеральный центр. На текущий момент все объекты завершены: отремонтировано более 60 километров дорог и обновлено 15 мостов. По итогам реализации нацпроекта в текущем году показатель нормативного состояния дорог и улиц Пермской городской агломерации достиг 85%.