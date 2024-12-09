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Posted 9 декабря, 12:51

Published 9 декабря, 12:51

Modified 9 декабря, 12:51

Updated 9 декабря, 12:51

В Прикамье завершен ремонт моста через реку Мось

В Прикамье завершен ремонт моста через реку Мось

9 декабря 2024, 12:51
Фото: Министерство транспорта Пермского края.
На участке Восточного обхода Перми завершен ремонт моста через реку Мось. Работы выполнила компания «ТехДорГрупп» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Перед работами строители демонтировали старое мостовое полотно. Была произведена гидроизоляция, выполнены покраска конструкций и восстановление мостового покрытия. Задача проекта — сократить вероятность аварий, вызванных износом сооружения. На этом участке трассы ежедневно проезжают тысячи грузовиков, легковых машин и автобусов.

В 2024 году на ремонт автодорог местного и регионального значения в Прикамье предусмотрено 4,2 миллиарда рублей, из которых два миллиарда предоставил федеральный центр. На текущий момент все объекты завершены: отремонтировано более 60 километров дорог и обновлено 15 мостов. По итогам реализации нацпроекта в текущем году показатель нормативного состояния дорог и улиц Пермской городской агломерации достиг 85%.

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