В Прикамье завершен ремонт моста через реку Мось

В 2024 году на ремонт автодорог местного и регионального значения в Прикамье предусмотрено 4,2 миллиарда рублей, из которых два миллиарда предоставил федеральный центр. На текущий момент все объекты завершены: отремонтировано более 60 километров дорог и обновлено 15 мостов. По итогам реализации нацпроекта в текущем году показатель нормативного состояния дорог и улиц Пермской городской агломерации достиг 85%.