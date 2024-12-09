Валерий Сухих отметил популярность конкурса краевого парламента среди школьников

Posted 9 декабря, 13:08
Published 9 декабря, 13:08
Modified 9 декабря, 13:10
Updated 9 декабря, 13:10
На награждение прибыли 200 победителей и призеров региональных конкурсов «Будущие законодатели Пермского края» и «Путешествие по Пермскому краю». Организатором конкурсов выступило Законодательное Собрание Пермского края.
Победителей конкурса «Будущие законодатели Пермского края» отметили в пяти номинациях: рисование, видеофильм, социальный проект, фотография и методическая разработка парламентского урока. В текущем году в конкурсе участвовали образовательные учреждения из всех 43 территорий региона. Количество поданных работ стало рекордным — 2250 заявок.
Конкурс на протяжении многих лет пользуется популярностью среди образовательных учреждений Пермского края. Участники уже третий год подряд устанавливают новые рекорды по числу заявок. Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, участники поднимают важные социальные вопросы, предлагают решения местных проблем и делятся видением своего края. Стоит отметить, что многие проекты уже реализованы. Победа в конкурсе также учитывается при отборе кандидатов на получение знака отличия «Гордость Пермского края».
Победители регионального конкурса «Путешествие по Пермскому краю» также получили свои награды. В этом году на участие в конкурсе поступило 210 заявок из 40 территорий региона. Победителей определили по итогам представления проектов на шестом краеведческом форуме.
По решению жюри количество победителей этого года было увеличено. Наряду с семью проектами, по которым были созданы телевизионные фильмы, конкурсная комиссия выбрала дополнительные работы, которые стали лауреатами конкурса. Некоторые участники также получили призы от партнеров.
Следует отметить, что конкурс «Путешествие по Пермскому краю» проводится с 2017 года по инициативе председателя Законодательного собрания Валерия Сухих. В рамках конкурса школьники, студенты и педагоги создают авторские маршруты и уникальные экскурсии по своим родным местам. Лучшие из них становятся основой фильмов о территориях Пермского края, и уже снято 63 таких фильма.
В церемонии награждения участвовали Герой России, заместитель председателя Законодательного собрания Сергей Яшкин, депутаты краевого парламента Ольга Суднева, Александр Козюков и Сергей Исаев, а также другие гости.