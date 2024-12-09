Валерий Сухих отметил популярность конкурса краевого парламента среди школьников

Конкурс на протяжении многих лет пользуется популярностью среди образовательных учреждений Пермского края. Участники уже третий год подряд устанавливают новые рекорды по числу заявок. Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, участники поднимают важные социальные вопросы, предлагают решения местных проблем и делятся видением своего края. Стоит отметить, что многие проекты уже реализованы. Победа в конкурсе также учитывается при отборе кандидатов на получение знака отличия «Гордость Пермского края».