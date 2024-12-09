Валерий Сухих принял участие в заседании Ассоциации законодателей Приволжья

Как отметил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Комаров, несмотря на то, что Год семьи завершается, поддержка семей с детьми не прекратится. По-прежнему будут выплачивать маткапитал, а также 450 тысяч рублей на третьего ребенка и оформлять льготную ипотеку для многодетных семей. Также, сказал Комаров, со следующего года в стране вступят в силу новые нацпроекты: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья». Все они направлены на улучшение демографической ситуации в России.