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Posted 9 декабря, 10:55

Published 9 декабря, 10:55

Modified 9 декабря, 13:10

Updated 9 декабря, 13:10

Валерий Сухих принял участие в заседании Ассоциации законодателей Приволжья

Валерий Сухих принял участие в заседании Ассоциации законодателей Приволжья

9 декабря 2024, 10:55
Фото: пресс-служба Заксобрания Пермского края.
В Саранске прошло заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.

Спикеры региональных парламентов выработали рекомендации по вопросам повышения рождаемости, а также реализации федерального закона о пробации. Предложения будут направлены в федеральные органы власти.

Как отметил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Комаров, несмотря на то, что Год семьи завершается, поддержка семей с детьми не прекратится. По-прежнему будут выплачивать маткапитал, а также 450 тысяч рублей на третьего ребенка и оформлять льготную ипотеку для многодетных семей. Также, сказал Комаров, со следующего года в стране вступят в силу новые нацпроекты: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья». Все они направлены на улучшение демографической ситуации в России.

Участники говорили о семейной политике в регионах Приволжья. Например, в Чувашии семейные пары могут бесплатно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения. В Нижегородской области действуют проекты создания единых медицинских пространств.

Пермский край достиг серьезных успехов в части суммарного коэффициента рождаемости. В 2023 году он составил 1,54. Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, регион комплексно подходит к решению вопросов поддержки семей с детьми. По его словам, вопросы семьи и детства — всегда в центре внимания депутатского корпуса. Регулярно ведется работа по корректировке законодательства и развитию новых методов предоставления социальных услуг. Важно постоянно совершенствовать выстроенную систему

Также на заседании речь зашла о реализации программ в рамках Федерального закона «О пробации в Российской Федерации». По словам председателя Законодательного собрания Нижегородской области, координатора Ассоциации законодателей Приволжья Евгения Люлина, регионы накопили большой опыт в реализации программ социализации бывших заключенных. Он отметил необходимость расширить полномочия органов госвласти, чтобы была возможность субсидировать деятельность по организации системы пробации на местах.

В Пермском крае успешными стали практики по реабилитации и поддержке людей, находящихся в группе риска. Речь идет в том числе о Службе социальных участковых, которая не имеет аналогов в России. Эта инициатива позволяет эффективно решать много проблем людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах: от медпомощи до поиска работы.

Помимо этого, в Прикамье реализуется проект #НАСТАВНИЧЕСТВО59, организованный Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского края при поддержке ГУ МВД России по Пермскому краю, ГУФСИН и пермской региональной общественной организации «ПравДА вместе». Главным результатом деятельности является успешная социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и снижение уровня подростковой преступности.

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