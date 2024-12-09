Владимир Якушев обратился к участникам СВО в День Героев Отечества

Posted 9 декабря, 18:40
Published 9 декабря, 18:40
Modified 9 декабря, 18:40
Updated 9 декабря, 18:40
В российских регионах прошли церемонии гашения новых почтовых марок с изображением современных Героев России. Кроме того, были открыты новые парты Героев, а участники СВО организовали уроки мужества для школьников.
Согласно заявлению врио секретаря генерального совета ЕР Владимира Якушева, память о подвигах героев Отечества прошлого и настоящего должна стать основой патриотического воспитания молодого поколения. Он пояснил, что проект партии «Единая Россия» «Историческая память» является посланием нашего поколения последующим. Целью проекта является сохранение истории нашей страны, которую следует защищать и не позволять никому переписывать ее страницы. Партийные активисты во всех регионах сохраняют и увековечивают память о героях, подвиги которых являются олицетворением мужества и верности Отечеству. «Только на марках „Почты России“ увековечены имена 30 Героев России. А памятные таблички с их именами появляются на домах, зданиях школ по всей стране», — заключил врио секретаря генсовета ЕР.
На разработанных в рамках партийного проекта ЕР «Историческая память» десяти новых почтовых марках изображены современные Герои России. Общий тираж выпуска составил 450 тысяч экземпляров. Марки уже поступили в обращение. На родине героев — в Санкт-Петербурге, Благовещенске, Калининграде, Махачкале и других городах — состоялись памятные мероприятия. Об этом сообщает mkset.ru.
Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил депутату ГД России Дмитрию Саблину «Золотую Звезду» Героя России. Саблин, командовавший бригадой БПЛА, ведет активную общественную и политическую деятельность. Об этом информирует сайт партии ER.RU.
Также врио секретаря генерального совета ЕР заявил о важности признания заслуг бойцов СВО и их роли в воспитании молодежи.
«Ветераны СВО приходят и в ряды нашей партии. Многие официально имеют высший отличительный знак доблести и мужества. Но все защитники, и те, кто уже имеет статус ветерана СВО, и те, кто сегодня находится на огневом рубеже и освобождает города и села Донбасса, — они все наши герои. Мы гордимся ими и всегда будем помнить о высокой цене победы», — подытожил Владимир Якушев.
В текущем году многие ветераны СВО вступили в ряды парламентариев, чтобы в составе «Единой России» представлять интересы российских граждан. Свыше 300 участников спецоперации уже стали выпускниками высшей партийной школы. Кроме того, депутаты — бойцы СВО примут участие в предстоящем съезде «Единой России», который пройдет в Москве 14 декабря.