Власти ответили на жалобы жителей Чусового о невозможности установить счетчики тепла

Posted 9 декабря, 06:42
Published 9 декабря, 06:42
Modified 9 декабря, 09:20
Updated 9 декабря, 09:20
Власти ответили на жалобы жителей Чусового на невозможность установить общедомовые приборы учета тепловой энергии. Ранее людям в микрорайоне Больничная гора пришли квитанции за отопление — суммы в них выросли почти в два раза, хотя прошел только месяц. Чиновники в ответ порекомендовали установить общедомовые счетчики, чтобы оплата начислялась не по нормативам, а по фактическим начислениям.
В пресс-службе министерства тарифного регулирования Пермского края на запрос Properm.ru ответили, что ведомство не может пересчитать нормативы на основании невозможности установки прибора учета. Нормативы рассчитываются на основании постановления правительства РФ №306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме». В пункте 16 указаны причины, по которым ведомство может пересмотреть нормативы, среди них нет невозможности установить прибор учета.
Нормативы могут пересмотреть только в тех случаях, если суд отменит текущие нормативы, изменится действующее законодательство или в значительной степени поменяются климатические условия либо жилищный фонд, напомнили в региональном Минтарифов. Показатели были пересмотрены 30 сентября текущего года министерством по требованию прокуратуры. Как сообщалось ранее, они начали действовать 13 октября, и применяются при расчете платы за отопление, если в многоквартирном доме не установлен общедомовой счетчик. Если в результате применения новых нормативов размер платы граждан за услуги ЖКХ будет превышать размер установленного предельного (максимального) индекса, люди смогут получить соответствующую субсидию.
Многие дома в микрорайоне находятся в ветхом или аварийном состоянии. Местные жители говорят, что в старых зданиях отсутствует техническая возможность установки счетчиков. Она появится только в случае, если чиновники решат провести капитальный ремонт аварийных домов.