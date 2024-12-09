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Posted 9 декабря, 06:42

Published 9 декабря, 06:42

Modified 9 декабря, 09:20

Updated 9 декабря, 09:20

В Минтарифов ответили на жалобы чусовлян о невозможности установить счетчики

Власти ответили на жалобы жителей Чусового о невозможности установить счетчики тепла

9 декабря 2024, 06:42
Фото: fusionbrain.ai.

В Минтарифов ответили на жалобы чусовлян о невозможности установить счетчики

Сюжет
Коммунальный рай
Ранее чиновники объясняли, что плата начисляется по нормативам, если не установлен общедомовой счетчик.

Власти ответили на жалобы жителей Чусового на невозможность установить общедомовые приборы учета тепловой энергии. Ранее людям в микрорайоне Больничная гора пришли квитанции за отопление — суммы в них выросли почти в два раза, хотя прошел только месяц. Чиновники в ответ порекомендовали установить общедомовые счетчики, чтобы оплата начислялась не по нормативам, а по фактическим начислениям.

В пресс-службе министерства тарифного регулирования Пермского края на запрос Properm.ru ответили, что ведомство не может пересчитать нормативы на основании невозможности установки прибора учета. Нормативы рассчитываются на основании постановления правительства РФ №306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме». В пункте 16 указаны причины, по которым ведомство может пересмотреть нормативы, среди них нет невозможности установить прибор учета.

Нормативы могут пересмотреть только в тех случаях, если суд отменит текущие нормативы, изменится действующее законодательство или в значительной степени поменяются климатические условия либо жилищный фонд, напомнили в региональном Минтарифов. Показатели были пересмотрены 30 сентября текущего года министерством по требованию прокуратуры. Как сообщалось ранее, они начали действовать 13 октября, и применяются при расчете платы за отопление, если в многоквартирном доме не установлен общедомовой счетчик. Если в результате применения новых нормативов размер платы граждан за услуги ЖКХ будет превышать размер установленного предельного (максимального) индекса, люди смогут получить соответствующую субсидию.

Многие дома в микрорайоне находятся в ветхом или аварийном состоянии. Местные жители говорят, что в старых зданиях отсутствует техническая возможность установки счетчиков. Она появится только в случае, если чиновники решат провести капитальный ремонт аварийных домов.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Жкх#Отопление#Чусовой#Услуги жкх
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