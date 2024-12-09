Власти ответили на жалобы жителей Чусового о невозможности установить счетчики тепла

Нормативы могут пересмотреть только в тех случаях, если суд отменит текущие нормативы, изменится действующее законодательство или в значительной степени поменяются климатические условия либо жилищный фонд, напомнили в региональном Минтарифов. Показатели были пересмотрены 30 сентября текущего года министерством по требованию прокуратуры. Как сообщалось ранее, они начали действовать 13 октября, и применяются при расчете платы за отопление, если в многоквартирном доме не установлен общедомовой счетчик. Если в результате применения новых нормативов размер платы граждан за услуги ЖКХ будет превышать размер установленного предельного (максимального) индекса, люди смогут получить соответствующую субсидию.