За донос на граффитиста в Перми выплатили второе за год вознаграждение

Posted 9 декабря, 10:07
Published 9 декабря, 10:07
Modified 9 декабря, 10:09
Updated 9 декабря, 10:09
В Перми выплачено второе денежное вознаграждение за информацию о нанесении незаконных граффити. Премию в размере 15 тыс. рублей получил житель города за фиксацию и предоставление сведений о нарушителе, сообщают в администрации города.
Выплату получил житель Перми за фиксацию и предоставление сведений о граффитисте, который разрисовал релейный шкаф около железнодорожных путей на перегоне Пермь II — Бахаревка.
С начала года в Перми зафиксировали 15681 незаконный графический рисунок. Собственниками зданий ликвидировано более 90% нарушений.
Всего за этот год Административно-технической инспекцией Перми совместно с сотрудниками Росгвардии и полиции было задержано восемь человек за незаконное нанесение граффити.
Ответственность за данное правонарушение влечет наложение штрафа: на граждан — до 2 тыс. рублей, на должностных лиц — до 10 тыс. рублей, на юридических лиц — до 50 тыс. рублей.
За этот год за отсутствие устранения графических рисунков в установленные сроки сумма наложенных штрафов составила более 5,8 млн. рублей.
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