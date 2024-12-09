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Posted 9 декабря, 10:07

Published 9 декабря, 10:07

Modified 9 декабря, 10:09

Updated 9 декабря, 10:09

За сообщение о незаконном граффити в Перми выплачено 15 тыс. рублей

За донос на граффитиста в Перми выплатили второе за год вознаграждение

9 декабря 2024, 10:07
Фото: администрация Перми.

За сообщение о незаконном граффити в Перми выплачено 15 тыс. рублей

Автор сообщения получил 15 тысяч рублей.

В Перми выплачено второе денежное вознаграждение за информацию о нанесении незаконных граффити. Премию в размере 15 тыс. рублей получил житель города за фиксацию и предоставление сведений о нарушителе, сообщают в администрации города.

Выплату получил житель Перми за фиксацию и предоставление сведений о граффитисте, который разрисовал релейный шкаф около железнодорожных путей на перегоне Пермь II — Бахаревка.

С начала года в Перми зафиксировали 15681 незаконный графический рисунок. Собственниками зданий ликвидировано более 90% нарушений.

Всего за этот год Административно-технической инспекцией Перми совместно с сотрудниками Росгвардии и полиции было задержано восемь человек за незаконное нанесение граффити.

Ответственность за данное правонарушение влечет наложение штрафа: на граждан — до 2 тыс. рублей, на должностных лиц — до 10 тыс. рублей, на юридических лиц — до 50 тыс. рублей.

За этот год за отсутствие устранения графических рисунков в установленные сроки сумма наложенных штрафов составила более 5,8 млн. рублей.

В ноябре в Кунгуре задержали четверых пропагандистов наркотиков. Молодые люди наносили трафареты с рекламой интернет-магазина.

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#Происшествия#Общество#Пермь
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