Заммэра Ефимов сообщил о подготовке к строительству станции «ЗИЛ» в Москве

По словам Ефимова, сейчас на станции «ЗИЛ» будущей Бирюлевской линии метро дан старт работам по вынесению инженерных сетей за пределы зоны строительства. Также территорию подготавливают к основному периоду выполнения проекта. В районе примыкания станции Бирюлевской линии к Троицкой специалисты приступили к обустройству ограждающих конструкций котлована. В соответствии с данными заммэра, станция «ЗИЛ» задумана как станция мелкого заложения, островного типа — с платформой посередине и путями по бокам. Об этом информирует mos.ru.