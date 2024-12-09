Заммэра Ефимов сообщил о подготовке к строительству станции «ЗИЛ» в Москве

Posted 9 декабря, 17:26
Published 9 декабря, 17:26
Modified 9 декабря, 17:27
Updated 9 декабря, 17:27
По словам Ефимова, сейчас на станции «ЗИЛ» будущей Бирюлевской линии метро дан старт работам по вынесению инженерных сетей за пределы зоны строительства. Также территорию подготавливают к основному периоду выполнения проекта. В районе примыкания станции Бирюлевской линии к Троицкой специалисты приступили к обустройству ограждающих конструкций котлована. В соответствии с данными заммэра, станция «ЗИЛ» задумана как станция мелкого заложения, островного типа — с платформой посередине и путями по бокам. Об этом информирует mos.ru.
Станцию «ЗИЛ» построят на пересечении проспекта Лихачева с улицей Братьев Рябушинских. Две одноименные станции запланированы в качестве конечных для своих веток метро — Троицкой и Бирюлевской.
«Одноименные станции „ЗИЛ“ Троицкой и Бирюлевской линий вместе с платформой Московского центрального кольца образуют городской вокзал, который значительно улучшит транспортное обслуживание жителей активно развивающегося района на юге столицы», — рассказал руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков. По его словам, для комфорта пассажиров при пересадке станции метро получат общий вестибюль, который откроется недалеко от входа в парк «Тюфелева роща», в районе пересечения проспекта Лихачева с улицей Лисицкого.
Бирюлевская линия метро будет проложена от застраиваемой территории бывшей промзоны «ЗИЛ» до районов Западное и Восточное Бирюлево. В соответствии с планами проектировщиков ее открытие должно обеспечить улучшение транспортного обслуживания жителей районов Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное. Проект линии предусматривает появление 10 станций.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24» рассказал, что на будущей Бирюлевской линии метро готовятся к началу активных подготовительных работ.