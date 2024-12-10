Антимонопольщики заставили пермский магазин снять с здания колонки

Posted 10 декабря, 10:44
Published 10 декабря, 10:44
Modified 10 декабря, 10:47
Updated 10 декабря, 10:47
Пермское УФАС признало ненадлежащей, слишком громкой, звуковую рекламу пермского магазина мобильных аксессуаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В августе УФАС выяснило, что на фасаде здания по ул. Куйбышева, 112 размещены громкоговорители, которые рекламируют магазин Dugo. Закон о рекламе запрещает распространять звуковую рекламу в общественных местах с помощью оборудования на фасадах здания.
С учетом способа распространения рекламы, включая то обстоятельство, что аудиоколонки (громкоговорители) стационарно были закреплены над входом в магазин и их демонтаж требовал применения специальных инструментов, Пермское УФАС выявило нарушение Закона о рекламе.
В ходе рассмотрения дела трансляция незаконной рекламы была прекращена, оборудование демонтировано. Распространителю ненадлежащей рекламы выдано предупреждение, сообщают в ведомстве.