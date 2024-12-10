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Posted 10 декабря, 10:44

Published 10 декабря, 10:44

Modified 10 декабря, 10:47

Updated 10 декабря, 10:47

В Перми УФАС заставило магазин снять звуковые колонки с фасада ТЦ

Антимонопольщики заставили пермский магазин снять с здания колонки

10 декабря 2024, 10:44
Фото: Яндекс Карты.

В Перми УФАС заставило магазин снять звуковые колонки с фасада ТЦ

Сюжет
Уфас
Пермское УФАС защитило граждан от излишнего звукового воздействия рекламы

Пермское УФАС признало ненадлежащей, слишком громкой, звуковую рекламу пермского магазина мобильных аксессуаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В августе УФАС выяснило, что на фасаде здания по ул. Куйбышева, 112 размещены громкоговорители, которые рекламируют магазин Dugo. Закон о рекламе запрещает распространять звуковую рекламу в общественных местах с помощью оборудования на фасадах здания.

С учетом способа распространения рекламы, включая то обстоятельство, что аудиоколонки (громкоговорители) стационарно были закреплены над входом в магазин и их демонтаж требовал применения специальных инструментов, Пермское УФАС выявило нарушение Закона о рекламе.

В ходе рассмотрения дела трансляция незаконной рекламы была прекращена, оборудование демонтировано. Распространителю ненадлежащей рекламы выдано предупреждение, сообщают в ведомстве.

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#Уфас#Экономика#Пермь#Реклама#Пермское уфас#Незаконная реклама
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