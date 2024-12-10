Антимонопольщики заставили пермский магазин снять с здания колонки

В августе УФАС выяснило, что на фасаде здания по ул. Куйбышева, 112 размещены громкоговорители, которые рекламируют магазин Dugo. Закон о рекламе запрещает распространять звуковую рекламу в общественных местах с помощью оборудования на фасадах здания.