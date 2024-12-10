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Posted 10 декабря, 13:23

Published 10 декабря, 13:23

Modified 10 декабря, 13:26

Updated 10 декабря, 13:26

Авито тестирует новый сервис доставки товаров из-за рубежа, начав с Китая

Авито тестирует новый сервис доставки товаров из-за рубежа, начав с Китая

10 декабря 2024, 13:23
Фото: 1MI.
В тестовом режиме доступно около 200 000 товаров — одежда, обувь, аксессуары, товары для дома и инструменты. Доставка осуществляется «Почтой России» бесплатно для покупателей за счёт субсидий от Авито.

Продавцы, предлагающие товары из-за рубежа, отмечены специальным значком, и гарантируют доставку, таможенное оформление, а сделки защищены системой «Безопасной сделки» Авито. Среднее время доставки составляет 2-3 недели. Ожидаемые затраты Авито на субсидирование доставки до 2027 года оцениваются в 2 млрд рублей, при этом общие инвестиции в доставку по России в 2024 году составляют почти 10 млрд рублей.

Компания подчеркивает, что это расширяет ассортимент платформы, предлагая покупателям доступ к оригинальным брендовым товарам, не представленным в России. После завершения пилотного проекта Авито планирует масштабировать сервис, добавив новые страны и логистических партнёров, в том числе рассматривая Турцию.

Несмотря на рост трансграничной торговли (почти 62% за 9 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 189 млрд рублей), она пока остаётся незначительной по сравнению с внутренним рынком (почти 6 трлн рублей), и вряд ли существенно изменит это соотношение в будущем. Этот шаг Авито следует за аналогичными инициативами других игроков рынка, таких как Boxberry, СДЭК и Inventive Retail Group, которые также запустили сервисы доставки товаров из-за рубежа.

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