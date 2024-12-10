Ефимов: В ноябре Москва представила шесть решений по проектам развития территорий

По словам Ефимова, согласно этим шести проектам, которые направлены на комплексное развитие территорий, планируется возвести более 928,4 тысячи квадратных метров недвижимости. Все предложения тщательно прорабатываются городом и включают создание сбалансированных жилых кварталов с необходимой инфраструктурой для жителей, а также современных деловых центров с рабочими местами. Общий объем инвестиций составит 273 миллиарда рублей, а ожидаемые ежегодные доходы города после завершения проекта — 4,2 миллиарда рублей. Это также позволит создать около 8,4 тысячи новых рабочих мест, пишет stroi.mos.ru.