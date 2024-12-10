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Posted 10 декабря, 18:31

Published 10 декабря, 18:31

Modified 10 декабря, 18:34

Updated 10 декабря, 18:34

Ефимов: В ноябре Москва представила шесть решений по проектам развития территорий

Ефимов: В ноябре Москва представила шесть решений по проектам развития территорий

10 декабря 2024, 18:31
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В ноябре на официальном сайте мэрии Москвы было представлено шесть проектов, касающихся реорганизации участков общей площадью 42,6 гектара. Об этом сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства.

По словам Ефимова, согласно этим шести проектам, которые направлены на комплексное развитие территорий, планируется возвести более 928,4 тысячи квадратных метров недвижимости. Все предложения тщательно прорабатываются городом и включают создание сбалансированных жилых кварталов с необходимой инфраструктурой для жителей, а также современных деловых центров с рабочими местами. Общий объем инвестиций составит 273 миллиарда рублей, а ожидаемые ежегодные доходы города после завершения проекта — 4,2 миллиарда рублей. Это также позволит создать около 8,4 тысячи новых рабочих мест, пишет stroi.mos.ru.

Представленные участки располагаются в шести районах Москвы, и все они находятся недалеко от станций метро, МЦК, МЦД или ключевых транспортных артерий. Правообладателям этих земельных участков были направлены письма с предложением подписать соглашения о комплексном развитии.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в рамках разработанных решений для шести площадок планируется возведение 503,5 тысячи квадратных метров жилых зданий. Кроме того, будет построено 424,9 тысячи квадратных метров объектов общественно-делового и промышленного назначения, включая научно-производственный кластер в Зеленограде. Новые микрорайоны будут благоустроены, озеленены, а также оборудованы новой улично-дорожной сетью.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) осуществляется строительство многофункциональных городских кварталов на местах бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. Здесь будут проектироваться дороги, удобное жилье, а также общественно-деловые и спортивные сооружения вместе с необходимой инфраструктурой. Кроме того, в столице на различных этапах разработки и реализации находятся 236 проектов КРТ, охватывающих более 3,1 тысячи гектаров. Данная работа выполняется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

#Общество#Москва
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