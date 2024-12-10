Ефимов: В ноябре Москва представила шесть решений по проектам развития территорий

Posted 10 декабря, 18:31
Published 10 декабря, 18:31
Modified 10 декабря, 18:34
Updated 10 декабря, 18:34
По словам Ефимова, согласно этим шести проектам, которые направлены на комплексное развитие территорий, планируется возвести более 928,4 тысячи квадратных метров недвижимости. Все предложения тщательно прорабатываются городом и включают создание сбалансированных жилых кварталов с необходимой инфраструктурой для жителей, а также современных деловых центров с рабочими местами. Общий объем инвестиций составит 273 миллиарда рублей, а ожидаемые ежегодные доходы города после завершения проекта — 4,2 миллиарда рублей. Это также позволит создать около 8,4 тысячи новых рабочих мест, пишет stroi.mos.ru.
Представленные участки располагаются в шести районах Москвы, и все они находятся недалеко от станций метро, МЦК, МЦД или ключевых транспортных артерий. Правообладателям этих земельных участков были направлены письма с предложением подписать соглашения о комплексном развитии.
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в рамках разработанных решений для шести площадок планируется возведение 503,5 тысячи квадратных метров жилых зданий. Кроме того, будет построено 424,9 тысячи квадратных метров объектов общественно-делового и промышленного назначения, включая научно-производственный кластер в Зеленограде. Новые микрорайоны будут благоустроены, озеленены, а также оборудованы новой улично-дорожной сетью.
В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) осуществляется строительство многофункциональных городских кварталов на местах бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. Здесь будут проектироваться дороги, удобное жилье, а также общественно-деловые и спортивные сооружения вместе с необходимой инфраструктурой. Кроме того, в столице на различных этапах разработки и реализации находятся 236 проектов КРТ, охватывающих более 3,1 тысячи гектаров. Данная работа выполняется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.