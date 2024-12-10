ФСБ в Пермском районе задержали похитителей нефтепродуктов

На данный момент группе похитителей нефти инкриминируется кража углеводородного сырья из него на сумму свыше 600 тысяч рублей. Сейчас сотрудники ФСБ продолжают устанавливать все обстоятельства противоправной деятельности задержанных. По всей вероятности, похитителям нефти предъявят обвинения и в других подобных эпизодах и объем ущерба увеличится.