ФСБ в Пермском районе задержали похитителей нефтепродуктов

Posted 10 декабря, 12:03
Published 10 декабря, 12:03
Modified 10 декабря, 12:05
Updated 10 декабря, 12:05
Оперативники управления ФСБ по Пермскому краю при силовой поддержке Росгвардии задержали жителей региона, причастных к кражам нефти. Как сообщают в пресс-службе ведомства, преступники делали врезки в магистральный нефтепровод.
Сейчас сотрудниками УФСБ задокументирована противоправная деятельность организованной преступной группы, причастной к хищению углеводородного сырья. Полиция в Пермском районе возбудила уголовное дело по признакам кражи из нефтепровода (ч. 3 ст. 158 УК РФ).
На данный момент группе похитителей нефти инкриминируется кража углеводородного сырья из него на сумму свыше 600 тысяч рублей. Сейчас сотрудники ФСБ продолжают устанавливать все обстоятельства противоправной деятельности задержанных. По всей вероятности, похитителям нефти предъявят обвинения и в других подобных эпизодах и объем ущерба увеличится.