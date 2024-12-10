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Posted 10 декабря, 06:19

Published 10 декабря, 06:19

Modified 10 декабря, 06:21

Updated 10 декабря, 06:21

Завод в Краснокамске выпустил мужской календарь с фото девушек на 2025 год

Краснокамский завод выпустил календарь с фотографиями девушек на Уральском Марсе

10 декабря 2024, 06:19
Фото: expedition-pricep.ru.

Завод в Краснокамске выпустил мужской календарь с фото девушек на 2025 год

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Краснокамск
Подобные смелые календари предприятие выпускает уже девять лет.

Краснокамский ремонтно-механический завод (КРМЗ), производитель прицепов под брендом «Экспедиция», выпустил художественный календарь на 2025 год. Съемки проходили на фоне пейзажей Уральского Марса, находящегося в Свердловской области.

Девушек для страниц календаря нарядили в одежду местного дизайнерского бренда, созданного Екатериной Огонь. «Образы наших девушек в этом году сдержаны и возвышенны, как и природа, которая их окружает. И, конечно, тема путешествий по удивительные местам нашей страны, внутреннего туризма, напрямую связана с прицепами „Экспедиция“», — рассказал директор КРМЗ Дмитрий Теплов. Фотографом календаря на 2025 год стала замдиректора КРМЗ по маркетингу Анастасия Яковина.

Фото: expedition-pricep.ru

КРМЗ выпускает тематические мужские календари на протяжении девяти лет. В 2023 году модели позировали на серебряном фоне, ассоциирующемся с материалом прицепов — оцинкованной сталью. В 2022 году на фотографиях календаря были объединены промышленность и балет.

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