Краснокамский завод выпустил календарь с фотографиями девушек на Уральском Марсе

Posted 10 декабря, 06:19
Published 10 декабря, 06:19
Modified 10 декабря, 06:21
Updated 10 декабря, 06:21
Краснокамский ремонтно-механический завод (КРМЗ), производитель прицепов под брендом «Экспедиция», выпустил художественный календарь на 2025 год. Съемки проходили на фоне пейзажей Уральского Марса, находящегося в Свердловской области.
Девушек для страниц календаря нарядили в одежду местного дизайнерского бренда, созданного Екатериной Огонь. «Образы наших девушек в этом году сдержаны и возвышенны, как и природа, которая их окружает. И, конечно, тема путешествий по удивительные местам нашей страны, внутреннего туризма, напрямую связана с прицепами „Экспедиция“», — рассказал директор КРМЗ Дмитрий Теплов. Фотографом календаря на 2025 год стала замдиректора КРМЗ по маркетингу Анастасия Яковина.
КРМЗ выпускает тематические мужские календари на протяжении девяти лет. В 2023 году модели позировали на серебряном фоне, ассоциирующемся с материалом прицепов — оцинкованной сталью. В 2022 году на фотографиях календаря были объединены промышленность и балет.