Краснокамский завод выпустил календарь с фотографиями девушек на Уральском Марсе

Девушек для страниц календаря нарядили в одежду местного дизайнерского бренда, созданного Екатериной Огонь. «Образы наших девушек в этом году сдержаны и возвышенны, как и природа, которая их окружает. И, конечно, тема путешествий по удивительные местам нашей страны, внутреннего туризма, напрямую связана с прицепами „Экспедиция“», — рассказал директор КРМЗ Дмитрий Теплов. Фотографом календаря на 2025 год стала замдиректора КРМЗ по маркетингу Анастасия Яковина.