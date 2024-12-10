Молодой ефрейтор из Сивинского округа погиб на СВО

Posted 10 декабря, 05:22
Published 10 декабря, 05:22
Modified 10 декабря, 05:24
Updated 10 декабря, 05:24
Завтра, 11 декабря, в селе Буб простятся с погибшим участником СВО. Ефрейтор Андрей Мальцев родился 21 сентября 1999 года, погиб на СВО 22 ноября текущего года.
В пресс-службе администрации Сивинского муниципального округа сообщают, что отпевание и прощание состоится в среду, 11 декабря, в доме родителей Мальцева — село Буб, ул. Сосновый Бор, д. 9, кв. 2. Официальная церемония прощания начнется в 12:00, траурный митинг в 13:00 в Бубинском доме культуры (ул. Бубинская, 19).
СВО идет с 24 февраля 2022 года. О погибших участниках спецоперации сообщают в социальных сетях местные власти, а также родственники военнослужащих.