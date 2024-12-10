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Posted 10 декабря, 05:22

Published 10 декабря, 05:22

Modified 10 декабря, 05:24

Updated 10 декабря, 05:24

В Сивинском округе простятся с 25-летним участником СВО Андреем Мальцевым

Молодой ефрейтор из Сивинского округа погиб на СВО

10 декабря 2024, 05:22
Фото: 1MI; пресс-служба администрации Сивинского муниципального округа.

В Сивинском округе простятся с 25-летним участником СВО Андреем Мальцевым

Сюжет
Военная операция на Украине
СВО продолжается более 2,5 лет.

Завтра, 11 декабря, в селе Буб простятся с погибшим участником СВО. Ефрейтор Андрей Мальцев родился 21 сентября 1999 года, погиб на СВО 22 ноября текущего года.

В пресс-службе администрации Сивинского муниципального округа сообщают, что отпевание и прощание состоится в среду, 11 декабря, в доме родителей Мальцева — село Буб, ул. Сосновый Бор, д. 9, кв. 2. Официальная церемония прощания начнется в 12:00, траурный митинг в 13:00 в Бубинском доме культуры (ул. Бубинская, 19).

СВО идет с 24 февраля 2022 года. О погибших участниках спецоперации сообщают в социальных сетях местные власти, а также родственники военнослужащих.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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