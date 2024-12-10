Молодой ефрейтор из Сивинского округа погиб на СВО

В пресс-службе администрации Сивинского муниципального округа сообщают, что отпевание и прощание состоится в среду, 11 декабря, в доме родителей Мальцева — село Буб, ул. Сосновый Бор, д. 9, кв. 2. Официальная церемония прощания начнется в 12:00, траурный митинг в 13:00 в Бубинском доме культуры (ул. Бубинская, 19).