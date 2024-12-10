Posted 10 декабря, 11:24
Published 10 декабря, 11:24
Modified 10 декабря, 12:46
Updated 10 декабря, 12:46
На эспланаде в центре Перми начали строить ледовый городок. Его планируют открыть к 27 декабря.
Всего возведут 14 ледовых объектов, 10 ледовых горок высотой до 3 метров и 9 декораций в виде десертов. Строительством ледово-развлекательного комплекса занимается компания из Екатеринбурга «Это лед».
Концепция будущего ледово-развлекательного комплекса имеет «принципиально новый подход», подразумевающий особое техническое задание. Механизм должен предполагать минимизацию перерывов работы городка во время возможных оттепелей.
Главный ледовый городок Перми в этом году станет носить название «Большое пермское чаепитие». Согласно эскизу, он превратится в большой стол с монументальными ледяными сервизами и горками-скатертями, внутри которого будут размещены «десерты», созданные известными пермскими шеф-кондитерами. В комплекс на эспланаде войдут тематические горки высотой от 1 до 3 м и композиции изо льда, изображающие чайные сервизы.
В начале декабря оказалось, что ноябрь в Прикамье был теплее климатической нормы. Возник риск, что к началу строительства новогоднего городка в центре Перми толщина льда на водоемах будет недостаточной.
«Действительно: тёплая погода может оказать неблагоприятное влияние на формирование объёмов льда. Тем не менее, уже сейчас в районе мыса Стрелка толщина его превышает 15 сантиметров. Следовательно, в местах заготовки льда — там, где течение воды минимальное — она ещё больше», — цитировал perm.aif.ru департамент культуры и молодежной политики.