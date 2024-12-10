На эспланаде в центре Перми начали строить ледовый городок

Главный ледовый городок Перми в этом году станет носить название «Большое пермское чаепитие». Согласно эскизу, он превратится в большой стол с монументальными ледяными сервизами и горками-скатертями, внутри которого будут размещены «десерты», созданные известными пермскими шеф-кондитерами. В комплекс на эспланаде войдут тематические горки высотой от 1 до 3 м и композиции изо льда, изображающие чайные сервизы.