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Posted 10 декабря, 11:24

Published 10 декабря, 11:24

Modified 10 декабря, 12:46

Updated 10 декабря, 12:46

На эспланаде в центре Перми до 27 декабря откроют ледовый городок

На эспланаде в центре Перми начали строить ледовый городок

10 декабря 2024, 11:24
Фото: properm.ru.

На эспланаде в центре Перми до 27 декабря откроют ледовый городок

Сюжет
Ледовый городок
Его должны открыть до 27 декабря.

На эспланаде в центре Перми начали строить ледовый городок. Его планируют открыть к 27 декабря.

Всего возведут 14 ледовых объектов, 10 ледовых горок высотой до 3 метров и 9 декораций в виде десертов. Строительством ледово-развлекательного комплекса занимается компания из Екатеринбурга «Это лед».

Концепция будущего ледово-развлекательного комплекса имеет «принципиально новый подход», подразумевающий особое техническое задание. Механизм должен предполагать минимизацию перерывов работы городка во время возможных оттепелей.

Главный ледовый городок Перми в этом году станет носить название «Большое пермское чаепитие». Согласно эскизу, он превратится в большой стол с монументальными ледяными сервизами и горками-скатертями, внутри которого будут размещены «десерты», созданные известными пермскими шеф-кондитерами. В комплекс на эспланаде войдут тематические горки высотой от 1 до 3 м и композиции изо льда, изображающие чайные сервизы.

В начале декабря оказалось, что ноябрь в Прикамье был теплее климатической нормы. Возник риск, что к началу строительства новогоднего городка в центре Перми толщина льда на водоемах будет недостаточной.

«Действительно: тёплая погода может оказать неблагоприятное влияние на формирование объёмов льда. Тем не менее, уже сейчас в районе мыса Стрелка толщина его превышает 15 сантиметров. Следовательно, в местах заготовки льда — там, где течение воды минимальное — она ещё больше», — цитировал perm.aif.ru департамент культуры и молодежной политики.

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#Пермь#Ледовый городок#Эспланада
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