На карантин из-за ОРВИ в Прикамье ушли 53 группы в детсадах и 114 классов в школах

Вакцинация против гриппа в Пермском крае продолжается. По информации на понедельник, 9 декабря, прививку сделали 1,28 млн жителей (это 51,4% от совокупного населения). В числе вакцинированных — 406 тыс. детей. Для профилактики гриппа и ОРВИ специалисты Роспотребнадзора рекомендуют сделать прививку против гриппа, часто и тщательно мыть руки, регулярно проветривать помещение и не переохлаждаться. Также не следует контактировать с людьми, имеющими признаки простудных заболеваний.