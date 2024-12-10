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Posted 10 декабря, 02:27

Published 10 декабря, 02:27

Modified 10 декабря, 03:06

Updated 10 декабря, 03:06

В Прикамье на карантине из-за ОРВИ находятся 53 группы в детсадах

На карантин из-за ОРВИ в Прикамье ушли 53 группы в детсадах и 114 классов в школах

10 декабря 2024, 02:27
Фото: Ideogram.ai.

В Прикамье на карантине из-за ОРВИ находятся 53 группы в детсадах

Сюжет
Детский мир
Эпидемический порог в крае не превышен.

В Прикамье за прошлую неделю, со 2 по 8 декабря, зарегистрировано 16 тыс. 709 заболевших ОРВИ и гриппом. Этот показатель соответствует уровню предыдущей недели, эпидемический порог в регионе не превышен, рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Из-за случаев заражения гриппом и ОРВИ на карантин в регионе ушли 53 группы в 33 детских садах, 114 классов в 51 школе, 15 групп в восьми техникумах и колледжах. Лабораторные исследования показали, что среди пациентов с симптомами ОРВИ циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы.

Вакцинация против гриппа в Пермском крае продолжается. По информации на понедельник, 9 декабря, прививку сделали 1,28 млн жителей (это 51,4% от совокупного населения). В числе вакцинированных — 406 тыс. детей. Для профилактики гриппа и ОРВИ специалисты Роспотребнадзора рекомендуют сделать прививку против гриппа, часто и тщательно мыть руки, регулярно проветривать помещение и не переохлаждаться. Также не следует контактировать с людьми, имеющими признаки простудных заболеваний.

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#Здоровье#Общество#Пермь#Детский мир#Грипп#Карантин#Роспотребнадзор#Орви
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