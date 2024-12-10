На карантин из-за ОРВИ в Прикамье ушли 53 группы в детсадах и 114 классов в школах

Posted 10 декабря, 02:27
Published 10 декабря, 02:27
Modified 10 декабря, 03:06
Updated 10 декабря, 03:06
В Прикамье за прошлую неделю, со 2 по 8 декабря, зарегистрировано 16 тыс. 709 заболевших ОРВИ и гриппом. Этот показатель соответствует уровню предыдущей недели, эпидемический порог в регионе не превышен, рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Из-за случаев заражения гриппом и ОРВИ на карантин в регионе ушли 53 группы в 33 детских садах, 114 классов в 51 школе, 15 групп в восьми техникумах и колледжах. Лабораторные исследования показали, что среди пациентов с симптомами ОРВИ циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы.
Вакцинация против гриппа в Пермском крае продолжается. По информации на понедельник, 9 декабря, прививку сделали 1,28 млн жителей (это 51,4% от совокупного населения). В числе вакцинированных — 406 тыс. детей. Для профилактики гриппа и ОРВИ специалисты Роспотребнадзора рекомендуют сделать прививку против гриппа, часто и тщательно мыть руки, регулярно проветривать помещение и не переохлаждаться. Также не следует контактировать с людьми, имеющими признаки простудных заболеваний.