На Парковом в Перми загадочно исчезли остановки. И оказались в неожиданном месте

Posted 10 декабря, 06:25
Published 10 декабря, 06:25
Modified 10 декабря, 10:07
Updated 10 декабря, 10:07
На проспекте Парковый уже несколько дней, как пропали остановочные комплексы. В частности, нет павильона на остановке «Ул. Желябова», рассказали Properm.ru местные жители. Зато остановка «Проспект Парковый» внезапно обнаружилась совсем в другом районе города.
«На Гайве теперь есть остановка „Проспект Парковый““, — пишет телеграм-канал „Редакция Гайва“. Журналист Properm.ru спросил у мэрии, с чем связано такое оригинальное решение, однако ответа пока не получил.
Напомним, в октябре начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин обещал, что «умные остановки» появятся не только в центре Перми, но и спальных районах. Их поставят на проспекте Парковый, на Садовом, в Закамске и в Орджоникидзевском районе.
UPD. В пресс-службе городского департамента транспорта пояснили Properm.ru, что вместо старых павильонов будут устанавливать новые — всего планируется отремонтировать 300 прежних павильонов и установить 91 современный. Если павильон находится в нормативном состоянии, то его могут переместить на остановку с меньшим потоком пассажиров. А уже потом, во время капитального ремонта, стереть старые названия с вывесок. Поэтому сейчас на месте остановки на Гайве появился уже другой остановочный комплекс — фото сделано вчера утром.