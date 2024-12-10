На Парковом в Перми загадочно исчезли остановки. И оказались в неожиданном месте

UPD. В пресс-службе городского департамента транспорта пояснили Properm.ru, что вместо старых павильонов будут устанавливать новые — всего планируется отремонтировать 300 прежних павильонов и установить 91 современный. Если павильон находится в нормативном состоянии, то его могут переместить на остановку с меньшим потоком пассажиров. А уже потом, во время капитального ремонта, стереть старые названия с вывесок. Поэтому сейчас на месте остановки на Гайве появился уже другой остановочный комплекс — фото сделано вчера утром.