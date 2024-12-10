На СВО погибли уроженец Чайковского и многодетный отец из Частинского округа

Олег Бочкарев родился 8 апреля 1989 года в деревне Мельничная, жил в селе Частые вместе с родителями. Окончил Частинскую школу, а затем — Частинский филиал Строгановского колледжа по специальности машинист-тракторист. Затем в течение полутора лет служил в армии в звании младший сержант. Олег работал водителем-дальнобойщиком, любил рыбалку и охоту. Местные власти описывают Бочкарева как открытого и скромного человека.