На СВО погибли уроженец Чайковского и многодетный отец из Частинского округа

Posted 10 декабря, 09:46
Published 10 декабря, 09:46
Modified 10 декабря, 09:48
Updated 10 декабря, 09:48
Стало известно о гибели двоих жителей Пермского края в ходе проведения СВО, сообщили пресс-службы администраций Частинского муниципального и Нытвенского городского округов.
Олег Бочкарев родился 8 апреля 1989 года в деревне Мельничная, жил в селе Частые вместе с родителями. Окончил Частинскую школу, а затем — Частинский филиал Строгановского колледжа по специальности машинист-тракторист. Затем в течение полутора лет служил в армии в звании младший сержант. Олег работал водителем-дальнобойщиком, любил рыбалку и охоту. Местные власти описывают Бочкарева как открытого и скромного человека.
26 октября прошлого года Олег Бочкарев отправился служить по контракту на СВО. Был старшим стрелком штурмового взвода. Погиб 2 июня текущего года, у него остались родители, брат, жена и трое маленьких детей. Прощание с мужчиной состоится в четверг, 12 декабря, в Частинском доме культуры в 11:00.
Уроженец Чайковского Степан Гоголев был рядовым, служил гранатометчиком в мотострелковом подразделении. Он погиб 8 декабря текущего года. Церемония прощания с ним состоится завтра, 11 декабря, на станции Чайковская. Она начнется в 10:00 в Доме творчества (ул. Коробейникова, 2), в 11:00 пройдет гражданская панихида.