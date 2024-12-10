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Posted 10 декабря, 09:46

Published 10 декабря, 09:46

Modified 10 декабря, 09:48

Updated 10 декабря, 09:48

Олег Бочкарев — слева.

На СВО погибли уроженец Чайковского и многодетный отец из Частинского округа

10 декабря 2024, 09:46
Фото: vk.com/chastadm; vk.com/nytvago. Олег Бочкарев — слева.

В Прикамье простятся с двумя военнослужащими, погибшими на СВО

Сюжет
Военная операция на Украине
Церемонии пройдут 11 и 12 декабря, сообщили местные власти.

Стало известно о гибели двоих жителей Пермского края в ходе проведения СВО, сообщили пресс-службы администраций Частинского муниципального и Нытвенского городского округов.

Олег Бочкарев родился 8 апреля 1989 года в деревне Мельничная, жил в селе Частые вместе с родителями. Окончил Частинскую школу, а затем — Частинский филиал Строгановского колледжа по специальности машинист-тракторист. Затем в течение полутора лет служил в армии в звании младший сержант. Олег работал водителем-дальнобойщиком, любил рыбалку и охоту. Местные власти описывают Бочкарева как открытого и скромного человека.

26 октября прошлого года Олег Бочкарев отправился служить по контракту на СВО. Был старшим стрелком штурмового взвода. Погиб 2 июня текущего года, у него остались родители, брат, жена и трое маленьких детей. Прощание с мужчиной состоится в четверг, 12 декабря, в Частинском доме культуры в 11:00.

Уроженец Чайковского Степан Гоголев был рядовым, служил гранатометчиком в мотострелковом подразделении. Он погиб 8 декабря текущего года. Церемония прощания с ним состоится завтра, 11 декабря, на станции Чайковская. Она начнется в 10:00 в Доме творчества (ул. Коробейникова, 2), в 11:00 пройдет гражданская панихида.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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