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Posted 10 декабря, 13:14

Published 10 декабря, 13:14

Modified 10 декабря, 13:17

Updated 10 декабря, 13:17

Лидером среди вакансий в Перми является стоматолог с зарплатой в 250 тыс. рублей

Названы самые высокооплачиваемые вакансии декабря в Перми

10 декабря 2024, 13:14
Фото: 1MI.

Лидером среди вакансий в Перми является стоматолог с зарплатой в 250 тыс. рублей

Среди лидеров — стоматолог с зарплатой в 250 тыс. рублей.

Названы самые высокооплачиваемые вакансии декабря в Перми. Лидером списка стал врач-стоматолог с зарплатой от 250 тыс. рублей, а также предложением оплаты билетов и жилья для иногородних кандидатов, сообщает «Рифей» со ссылкой на сервис SuperJob.

На втором месте вакансия водителя-экспедитора с оплатой от 150 тыс. рублей. Третью позицию занимает оператор-наладчик станков с ЧПУ, которому предлагают до 150 тыс. рублей.

Также в рейтинге присутствует вакансия электрогазосварщика, где заработная плата варьируется от 110 до 150 тыс. рублей.

Замыкает список вакансия инженера-конструктора в области проектирования и обследования объектов капитального строительства. За эту позицию предусмотрено вознаграждение от 100 тыс. руб.

Как отмечает SuperJob, кроме Перми, врачи находятся в топе зарплатных предложений в Санкт-Петербурге, Красноярске, Волгограде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Уфе и Челябинске.

В 2024 году средняя зарплата, которую работодатели предлагали новым сотрудникам, составила порядка 94 148 рублей. По итогам 2023 года средняя зарплата в вакансиях промышленников была 81 691 рубль.

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#Экономика#Пермь#Зарплата#Зарплаты
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