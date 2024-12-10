Posted 10 декабря, 13:14
Published 10 декабря, 13:14
Modified 10 декабря, 13:17
Updated 10 декабря, 13:17
Названы самые высокооплачиваемые вакансии декабря в Перми. Лидером списка стал врач-стоматолог с зарплатой от 250 тыс. рублей, а также предложением оплаты билетов и жилья для иногородних кандидатов, сообщает «Рифей» со ссылкой на сервис SuperJob.
На втором месте вакансия водителя-экспедитора с оплатой от 150 тыс. рублей. Третью позицию занимает оператор-наладчик станков с ЧПУ, которому предлагают до 150 тыс. рублей.
Также в рейтинге присутствует вакансия электрогазосварщика, где заработная плата варьируется от 110 до 150 тыс. рублей.
Замыкает список вакансия инженера-конструктора в области проектирования и обследования объектов капитального строительства. За эту позицию предусмотрено вознаграждение от 100 тыс. руб.
Как отмечает SuperJob, кроме Перми, врачи находятся в топе зарплатных предложений в Санкт-Петербурге, Красноярске, Волгограде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Уфе и Челябинске.
В 2024 году средняя зарплата, которую работодатели предлагали новым сотрудникам, составила порядка 94 148 рублей. По итогам 2023 года средняя зарплата в вакансиях промышленников была 81 691 рубль.