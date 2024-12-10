Названы самые высокооплачиваемые вакансии декабря в Перми. Лидером списка стал врач-стоматолог с зарплатой от 250 тыс. рублей, а также предложением оплаты билетов и жилья для иногородних кандидатов, сообщает «Рифей» со ссылкой на сервис SuperJob.