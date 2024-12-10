properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 09:37

Published 10 декабря, 09:37

Modified 10 декабря, 09:39

Updated 10 декабря, 09:39

Ольга Андрианова может возглавить Пермский муниципальный округ

Ольга Андрианова может возглавить Пермский муниципальный округ

10 декабря 2024, 09:37
Фото: мэрия Перми.
Сюжет
Кадровые перестановки
Нынешний руководитель муниципалитета может уйти с поста уже в этом месяце.

Глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов может уйти с поста уже в декабре этого года. Сменить его может первый зам главы Перми Ольга Андрианова, пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Назначение Андриановой может состояться в конце декабря этого года или в январе следующего. Если это назначение состоится, то повышение до первого зама главы Перми может получить один из вице-мэров Перми — Яна Фурман.

Ольга Андрианова выполняет функции первого заместителя главы Перми по вопросам развития территории и земельно-имущественным отношениям с конца августа 2023 года.

Читайте также:
В Перми горела мебель в расселенном домеВрио начальника МВД Прикамья стал заместитель экс-главы ведомстваВ Прикамье следствие проверяет обстоятельства гибели рыбаков на реках
#Кадровые перестановки#Пермь#Чиновник#Ольга Андрианова
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика