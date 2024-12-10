Ольга Андрианова может возглавить Пермский муниципальный округ

Posted 10 декабря, 09:37
Published 10 декабря, 09:37
Modified 10 декабря, 09:39
Updated 10 декабря, 09:39
Глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов может уйти с поста уже в декабре этого года. Сменить его может первый зам главы Перми Ольга Андрианова, пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.
Назначение Андриановой может состояться в конце декабря этого года или в январе следующего. Если это назначение состоится, то повышение до первого зама главы Перми может получить один из вице-мэров Перми — Яна Фурман.
Ольга Андрианова выполняет функции первого заместителя главы Перми по вопросам развития территории и земельно-имущественным отношениям с конца августа 2023 года.