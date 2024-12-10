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Posted 10 декабря, 07:23

Published 10 декабря, 07:23

Modified 10 декабря, 07:40

Updated 10 декабря, 07:40

Пермяк угнал и разбил люксовый автомобиль московской миллиардерши

Пермяк угнал и разбил люксовый автомобиль московской миллиардерши

10 декабря 2024, 07:23
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы.
Стоимость иномарки — 21 млн рублей.

Житель Пермского края угнал люксовую иномарку московской миллиардерши и разбил машину. В итоге оказался в СИЗО.

Преступление произошло еще 2 декабря. «Злоумышленник пробрался в подземный паркинг в центре Москвы, где прогуливаясь вдоль припаркованных иномарок, заметил лежащий около колеса автомобиля „Мерседес“ электронный ключ», — сообщает столичная прокуратура.

В угоне подозревают 32-летнего жителя Прикамья Андрея Вогулякова. «Я поднял брелок, нажал кнопку „открыть“, сработала сигнализация и двери разблокировались. Я решил покататься на Мерседесе по Москве, так как никогда не ездил на таком автомобиле», — рассказал фигурант дела. При этом водительских прав у него не было. В 2016 году мужчину уже судили за угон машины в Усолье.

Видео: Суды общей юрисдикции города Москвы.

Пермяк поехал кататься по столичным улицам, отвлекся на телефон и попал в ДТП. Машина оказалась разбита. Не долго думая, молодой человек сбежал, но его быстро задержали и предъявили обвинение по ч. 3 ст. 166 УК РФ (угон, причинивший особо крупный материальный ущерб). Пресненский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным телеграм-канала Mash, угнана был автомобиль Maybach стоимостью 21 млн рублей. Он принадлежит миллиардерше Елене Беренштейн.

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