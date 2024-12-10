Пермяк угнал и разбил люксовый автомобиль московской миллиардерши

В угоне подозревают 32-летнего жителя Прикамья Андрея Вогулякова. «Я поднял брелок, нажал кнопку „открыть“, сработала сигнализация и двери разблокировались. Я решил покататься на Мерседесе по Москве, так как никогда не ездил на таком автомобиле», — рассказал фигурант дела. При этом водительских прав у него не было. В 2016 году мужчину уже судили за угон машины в Усолье.