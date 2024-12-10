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Posted 10 декабря, 08:56

Published 10 декабря, 08:56

Modified 10 декабря, 08:59

Updated 10 декабря, 08:59

В Прикамье 11 декабря прогнозируются гололедные отложения

Пермяков предупреждают о возможных обрывах ЛЭП и авариях в ЖКХ

10 декабря 2024, 08:56
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Прикамье 11 декабря прогнозируются гололедные отложения

Жителей Прикамья призывают к осторожности.

По данным Пермского ЦГМС 11 декабря в отдельных районах прогнозируются гололедные отложения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сообщают спасатели.

«Старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», — рекомендуют в МЧС.

Вчера стало известно, что в Прикамье запретили продавать пиротехнические изделия на рынках, ярмарках и в нестационарных торговых объектах.

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#Происшествия#Общество
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