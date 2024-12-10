Пермяков предупреждают о возможных обрывах ЛЭП и авариях в ЖКХ

Posted 10 декабря, 08:56
Published 10 декабря, 08:56
Modified 10 декабря, 08:59
Updated 10 декабря, 08:59
По данным Пермского ЦГМС 11 декабря в отдельных районах прогнозируются гололедные отложения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сообщают спасатели.
«Старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», — рекомендуют в МЧС.
Вчера стало известно, что в Прикамье запретили продавать пиротехнические изделия на рынках, ярмарках и в нестационарных торговых объектах.