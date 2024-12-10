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Posted 10 декабря, 17:49

Published 10 декабря, 17:49

Modified 10 декабря, 17:51

Updated 10 декабря, 17:51

По делу о взятке экс-главе управления дорог Прикамья допросили ключевого свидетеля

По делу о взятке экс-главе управления дорог Прикамья допросили ключевого свидетеля

10 декабря 2024, 17:49
Фото: «Ъ-Прикамье».
Сюжет
Возле кормушки
Весной прошлого года Павел Ковыев рассказал силовикам о том, что у него вымогают взятки.

В Пермском районном суде рассматривается дело о взятке в 15,5 млн рублей бывшему начальнику регионального Управления автодорог и транспорта (УАДиТ) Андрею Уголькову. Поскольку свою вину в получении денег от учредителя «СПК-Групп» Павла Ковыева он признал, не исключалось, что дело будет рассмотрено в особом порядке. Но гособвинение с самого начала ходатайствовало об общем порядке рассмотрения — поскольку сочло, что дав следствию показания о том, что взятка предназначалась другим людям, обвиняемый пытается уменьшить степень своей вины.

В начале заседания в ответ на вопрос судьи Марата Сабирова Угольков заявил, что в данный момент он не хочет высказывать свое мнение по предъявленному ему обвинению. Зато в процессе первым был допрошен ключевой свидетель — Павел Ковыев. Как сообщил он суду, вопрос о взятке за полученный контракт на монтаж системы освещения Восточного обхода возник в момент его заключения между УАДиТ и «СПК-Групп».

В ответе на вопросы гособвинения и суда свидетель неоднократно заявлял, что многие моменты он не помнит. В какой-то момент у гособвинителя Элины Токаревой даже возник вопрос, а часто ли тот давал взятки, что забыл подробности. «Ни разу, это единственный, — сказал Ковыев, пояснив, — много времени с того момента прошло».

Как рассказал суду Ковыев, в 2022 году он решил поучаствовать в госзакупках, где его компания стала единственным поставщиком. В момент заполнения конкурсной документации возникла проблема — у «СПК-Групп» ранее не было контрактов, размером не менее 40% стоимости заключаемого договора. Поэтому, как стало известно в суде, он привлек неких людей «в интернете» для заполнения конкурсной документации. В результате он предоставил данные о выполнении работ по субподряду. Якобы, такую возможность он оговорил с Угольковым и внес данные о якобы исполненном контракте на субподряде у «ТехДорГрупп».

После того, как в мае 2022 года компания «СПК-Групп» за 387 млн рублей получила контракт, по словам Ковыева, Угольков его пригласил для разговора. По словам свидетеля, знаками, записками на смартфоне и листках бумаги, словами и жестами Угольков ему сообщил, что за беспрепятственную приемку работ Ковыев должен будет отдать наличными 4% от стоимости контракта. Кроме этого, после подписания и оплаты каждой КС-2 бизнесмена обязали спонсировать хоккейную команду «Молот».

По словам Ковыева, знаками и «сквозь зубы» Угольков ему обозначил, что деньги предназначаются не ему лично. Бывший руководитель УАДиТ показал ему вниз и в сторону кабинета одного из членов правительства региона.

По информации журналиста Properm.ru от достоверных источников, сейчас силовики выделили в отдельное производство материалы по передаче денег от Уголькова другим лицам.

По словам Ковыева, при разговоре Угольков дал ему понять, что в случае отказа работы по контракту не будут приниматься. После чего свидетель подумал и согласился на условия работы по госконтракту. Первую часть денег — 7,7 млн рублей он отдал через Дороднова летом 2022 года, после получения аванса. После этого, с сентября и вплоть до февраля он по спонсорским договорам переводил деньги на нужды хоккейного клуба «Молот».

Переводить деньги на поддержку спорта бизнесмен прекратил весной, после того, как сообщил сотрудникам ФСБ о том, что у него вымогают взятки. В мае 2023 года Угольков сообщил Ковыеву, что он ждет вторую часть взятки. Как свидетель рассказал в суде, он снова договорился с Дородновым о передаче денег, около 8,1 млн рублей и в начале июня, под контролем силовиков, отдал вторую часть взятки. После чего Дороднов и Угольков были задержаны.

Как заявил в суде Ковыев, после того, как он начал сотрудничать с силовиками, его компания потеряла все контракты: «Я пошел против власти. Я в черном списке предпринимателей: со мной не рекомендуется работать». Сейчас его компания «СПК-Групп» судится с УАДиТ об оплате уже выполненных работ и с Минтрансом, ведомство требует расторжение контракта с данным подрядчиком.

Первым был осужден посредник во взяточничестве Игорь Дороднов. Бывшему руководителю пермского «Горсвета» в январе 2024 года суд назначил штраф на сумму 2,5 млн рублей с рассрочкой платежа на пять месяцев.

Начальника управления автодорог Прикамья подозревают во взятке в 15 млн рублей
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#Происшествия#Общество#Суд#Возле кормушки#Взятка#Коррупция#Борьба с коррупцией
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