По делу о взятке экс-главе управления дорог Прикамья допросили ключевого свидетеля

Как рассказал суду Ковыев, в 2022 году он решил поучаствовать в госзакупках, где его компания стала единственным поставщиком. В момент заполнения конкурсной документации возникла проблема — у «СПК-Групп» ранее не было контрактов, размером не менее 40% стоимости заключаемого договора. Поэтому, как стало известно в суде, он привлек неких людей «в интернете» для заполнения конкурсной документации. В результате он предоставил данные о выполнении работ по субподряду. Якобы, такую возможность он оговорил с Угольковым и внес данные о якобы исполненном контракте на субподряде у «ТехДорГрупп».