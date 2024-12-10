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Posted 10 декабря, 10:07

Published 10 декабря, 10:07

Modified 10 декабря, 12:17

Updated 10 декабря, 12:17

Подведены итоги юбилейного Краевого конкурса «Лучшая многодетная семья года»

Подведены итоги юбилейного Краевого конкурса «Лучшая многодетная семья года»

10 декабря 2024, 10:07
Фото: пресс-служба правительства Пермского края.
Финалистами 15-го конкурса стали 50 семей и более чем 300 участников.

В Пермском доме народного творчества «Губерния» состоялся финал Краевого конкурса «Лучшая многодетная семья года». В этом году он прошел уже в пятнадцатый раз, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Конкурс проходит с 2008 года. С этого времени участниками конкурса стали более 2 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается почти 7 тысяч детей.

В этом году конкурс проходил по четырем основным номинациям — «Творческая семья», «Семейное подворье», «Семейные традиции» и «Спортивная семья». Также был определен победитель в специальной номинации членов жюри — «За сохранение народной культуры в семейных традициях».

Самой творческой, по мнению жюри, стала семья Окуловых из Очерского округа. В номинации «Семейное подворье», где участвуют семьи, живущие в сельской местности и ведущие собственное хозяйство, победила семья Рожковых из Кунгурского округа. Самой спортивной стала семья Акбашевых из Бардымского округа. В номинации «Семейные традиции» не было равных семье Рязановых из Соликамского округа. Награду специальной номинации «За сохранение народной культуры в семейных традициях» получила семья Садыровых из Уинского округа.

«В финале выступили 50 семей, более 300 участников — самому младшему из которых нет еще и года. Это одно из самых теплых семейных событий, которое объединяет целые поколения и помогает нашим семьям создавать важные общие воспоминания», — написал в своем телеграмм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Все семьи-победители отмечены знаком «Лучшая многодетная семья» и награждены сертификатом на получение денежной премией.

Организаторами конкурса выступило минсоцразвития Пермского края при поддержке правительства Прикамья.

#Конкурс#Культура
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