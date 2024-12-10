Подведены итоги юбилейного Краевого конкурса «Лучшая многодетная семья года»

Самой творческой, по мнению жюри, стала семья Окуловых из Очерского округа. В номинации «Семейное подворье», где участвуют семьи, живущие в сельской местности и ведущие собственное хозяйство, победила семья Рожковых из Кунгурского округа. Самой спортивной стала семья Акбашевых из Бардымского округа. В номинации «Семейные традиции» не было равных семье Рязановых из Соликамского округа. Награду специальной номинации «За сохранение народной культуры в семейных традициях» получила семья Садыровых из Уинского округа.