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Posted 10 декабря, 11:33

Published 10 декабря, 11:33

Modified 10 декабря, 11:35

Updated 10 декабря, 11:35

Помощницу пермского депутата признали самой красивой женщиной России

Помощницу пермского депутата признали самой красивой женщиной России

10 декабря 2024, 11:33
Фото: Ксения Кин / ВК.
Сюжет
Депутаты
Награждение прошло 8 декабря.

Помощница депутата Заксобрания Пермского края Павла Черепанова а заодно директор модельного агентства Mika Ксения Кин победила во всероссийском конкурсе красоты для бизнес-вумен «Королева года». Об этом девушка написала на своей страничке в соцсетях.

Награждение прошло 8 декабря. «Ваша вера и терпение стали для меня невероятной силой. Каждый раз, когда казалось, что цель ускользает, ваши слова подбадривали меня. Я понимаю, насколько важно иметь рядом людей, которые готовы поддержать в трудные времена», — написала Ксения.

Ранее девушка победила в конкурсе красоты «Миссис Топ мира России 2023».

Фото: Ксения Кин / ВК
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#Депутаты#Конкурс красоты
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