Помощницу пермского депутата признали самой красивой женщиной России

Posted 10 декабря, 11:33
Published 10 декабря, 11:33
Modified 10 декабря, 11:35
Updated 10 декабря, 11:35
Помощница депутата Заксобрания Пермского края Павла Черепанова а заодно директор модельного агентства Mika Ксения Кин победила во всероссийском конкурсе красоты для бизнес-вумен «Королева года». Об этом девушка написала на своей страничке в соцсетях.
Награждение прошло 8 декабря. «Ваша вера и терпение стали для меня невероятной силой. Каждый раз, когда казалось, что цель ускользает, ваши слова подбадривали меня. Я понимаю, насколько важно иметь рядом людей, которые готовы поддержать в трудные времена», — написала Ксения.
Ранее девушка победила в конкурсе красоты «Миссис Топ мира России 2023».