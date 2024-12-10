Помощницу пермского депутата признали самой красивой женщиной России

Награждение прошло 8 декабря. «Ваша вера и терпение стали для меня невероятной силой. Каждый раз, когда казалось, что цель ускользает, ваши слова подбадривали меня. Я понимаю, насколько важно иметь рядом людей, которые готовы поддержать в трудные времена», — написала Ксения.