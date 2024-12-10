Пожар из-за короткого замыкания унес жизнь пожилого мужчины в Чердынском районе

Чердынский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю проводит процессуальную проверку по факту трагедии. В пресс-службе ведомства рассказали, что причиной пожара стало короткое замыкание светильника. Следователь проводит осмотр места происшествия, назначены и проводятся судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели мужчины. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.