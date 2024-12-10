Пожар из-за короткого замыкания унес жизнь пожилого мужчины в Чердынском районе

Posted 10 декабря, 08:24
Published 10 декабря, 08:24
Modified 10 декабря, 08:26
Updated 10 декабря, 08:26
В поселке Керчевский Чердынского городского округа вчера вечером, 9 декабря, произошел пожар. По предварительным данным, воспламенилось потолочное перекрытие в одной из четырех квартир дома по ул. Беляева.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщают, что при тушении пожара найдено тело погибшего 64-летнего мужчины. На ликвидацию огня реагировали 13 человек и четыре единицы техники.
Чердынский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю проводит процессуальную проверку по факту трагедии. В пресс-службе ведомства рассказали, что причиной пожара стало короткое замыкание светильника. Следователь проводит осмотр места происшествия, назначены и проводятся судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели мужчины. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.