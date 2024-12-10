Психолог Малахова рассказала, зачем детям представлять себя собачкой Муму

Posted 10 декабря, 10:18
Published 10 декабря, 10:18
Modified 10 декабря, 10:20
Updated 10 декабря, 10:20
Детский психолог Полина Малахова прокомментировала для «Ридуса» случай в подмосковном лицее «Авиатика», где родители возмутились заданием от учительницы литературы. Педагог попросила детей написать сочинение от лица собаки Муму из одноименного произведения Тургенева, в котором они должны рассказать, как проходит день собаки, что ей нравится и как она относится к хозяину. Родители назвали задание «квадроберским креативом» и порекомендовали педагогу самой изобразить животное.
Специалист отметила, что не понимает данной проблемы, ведь детей попросили написать работу от лица собачки Муму, а не, например, Сони Мармеладовой из произведения Достоевского «Преступление и наказание».
Собеседница издания сообщила, что такие упражнения помогают развивать воображение и навыки социализации. Она пояснила, что в психиатрии существует понятие ментализации. Им обозначается способность человека ставить себя на место другого, чтобы понять его действия. В качестве примера она привела ситуацию, когда на человека кто-то обиделся. Если он способен поставить себя на его место и понять, почему на него обиделись, то его социальная жизнь будет заметно проще.