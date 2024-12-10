Психолог Малахова рассказала, зачем детям представлять себя собачкой Муму

Собеседница издания сообщила, что такие упражнения помогают развивать воображение и навыки социализации. Она пояснила, что в психиатрии существует понятие ментализации. Им обозначается способность человека ставить себя на место другого, чтобы понять его действия. В качестве примера она привела ситуацию, когда на человека кто-то обиделся. Если он способен поставить себя на его место и понять, почему на него обиделись, то его социальная жизнь будет заметно проще.