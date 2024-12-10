Число выданных разрешений на работу такси в Пермском крае побило рекорд в этом году

Posted 10 декабря, 04:50
Published 10 декабря, 04:50
Modified 10 декабря, 04:53
Updated 10 декабря, 04:53
С 1 сентября текущего года перевозчики в Пермском крае получили более 3,7 тыс. разрешений на работу легкового такси — это больше, чем за предыдущие восемь месяцев. Разрешительные документы обязательны для юридических лиц — владельцев таксопарков, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на министерство транспорта региона.
Сейчас общее количество законно работающих такси в крае достигло почти 6 тыс. автомобилей. Число легальных таксистов выросло, потому что от них стали активно требовать оформление разрешения на перевозки. Хотя обязанность получать регистрацию существовала и ранее, с 1 сентября 2022 года в закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа» внесли изменения. Теперь водители должны перед регистрацией оформиться в качестве ИП или самозанятых, либо устроиться по трудовому договору в таксопарк. Также закон запретил компаниям давать заказы водителям без регистрации.
Собеседники «Ъ-Прикамье» обращают внимание, что процесс легализации замедлен еще и из-за требований к цвету кузова автомобиля. Ранее в регионе был утвержден единый стандарт внешнего облика машины такси — автомобиль должен быть белого цвета с оклейкой красными шашечками. Некоторые водители не могут зарегистрировать свою машину, из-за этого и продолжают работать незаконно.
Также таксисты пока не хотят получать разрешительные документы, потому что после этой процедуры их доходы снизятся. Например, после официального оформления водителям придется перед началом работы проходить медосвидетельствование и техосмотр, оформлять страховку. Помимо этого, в Пермском крае есть водители, для которых работа в такси является дополнительной подработкой. После регистрации в качестве самозанятых или ИП они не смогут больше совмещать подработку и основную работу, говорят собеседники издания.