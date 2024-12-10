Число выданных разрешений на работу такси в Пермском крае побило рекорд в этом году

Также таксисты пока не хотят получать разрешительные документы, потому что после этой процедуры их доходы снизятся. Например, после официального оформления водителям придется перед началом работы проходить медосвидетельствование и техосмотр, оформлять страховку. Помимо этого, в Пермском крае есть водители, для которых работа в такси является дополнительной подработкой. После регистрации в качестве самозанятых или ИП они не смогут больше совмещать подработку и основную работу, говорят собеседники издания.