Сотрудник пермской компании погиб по возвращению из Камеруна

Как рассказали в инспекции со ссылкой на замруководителя Павла Бахтагареева, после возвращения из рабочей поездки из-за границы 1 декабря сотрудник обратился из-за плохого самочувствия в больницу. В этот же день, медицинским учреждением в Москве была констатирована смерть работника.