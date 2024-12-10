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Posted 10 декабря, 11:05

Published 10 декабря, 11:05

Modified 10 декабря, 13:56

Updated 10 декабря, 13:56

Сотрудник пермской компании погиб по возвращению из Камеруна

Сотрудник пермской компании погиб по возвращению из Камеруна

10 декабря 2024, 11:05
Фото: 1MI.
Сейчас проводится служебное расследование причин гибели работника.

В Перми расследуется случай гибели сотрудника ООО «ИНГК-ПРОМТЕХ», вернувшегося из командировки в Камерун, о несчастном случае сообщают в Госинспекции труда.

Как рассказали в инспекции со ссылкой на замруководителя Павла Бахтагареева, после возвращения из рабочей поездки из-за границы 1 декабря сотрудник обратился из-за плохого самочувствия в больницу. В этот же день, медицинским учреждением в Москве была констатирована смерть работника.

Как сообщают в Госинспекции, сейчас сформирована комиссия по расследованию смерти работника в целях установления обстоятельств и причин несчастного случая. Проводится опрос, осмотр, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника.

В компании ситуацию на данный момент комментируют. Известно, что специалисты по охране труда сейчас также занимаются служебной проверкой гибели сотрудника. Его имя и должность не называются.

Компания «ИНГК-ПРОМТЕХ» производит машины и оборудование специального назначения. Предприятие производит поршневые и винтовые компрессорные установки, мобильные компрессорные установки, газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции, а также основные элементы и узлы для других российских и зарубежных производителей ГПА. Компания поставляет продукцию российским заказчикам, а также нефтегазовым компаниям Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Республики Конго.

#Происшествия#Общество#Экономика
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