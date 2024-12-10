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Posted 10 декабря, 13:20

Published 10 декабря, 13:20

Modified 10 декабря, 13:24

Updated 10 декабря, 13:24

Спикер парламента Пермского края Валерий Сухих провел прием граждан

Спикер парламента Пермского края Валерий Сухих провел прием граждан

10 декабря 2024, 13:20
Фото: пресс-служба Заксобрания Пермского края.
Председатель Законодательного собрания Пермского края и депутат по 23-му избирательному округу Валерий Сухих провел онлайн-прием жителей Осинского, Бардымского, Еловского и Чайковского округов.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы благоустройства, инфраструктуры и поддержки молодежных инициатив.

На приеме граждан Валерий Сухих, отвечая на вопрос жительницы Осы, рассказал, что уже летом 2025 года в городе на перекрёстке улиц Карла Маркса и Свердлова, в месте расположения школы-интерната, появится пешеходный переход, «лежачий полицейский» и будут установлены дополнительные дорожные знаки. Депутат отметил, что этот вопрос был решен совместно с муниципальными и региональными властями после обращений руководства школы и родителей. Он подчеркнул, что подобные инициативы важны для обеспечения безопасности детей, которая является приоритетом.

Житель Бардымского округа выразил благодарность за оказанное содействие по ремонту дороги Барда — Бичурино. В рамках подготовки к Всероссийскому сельскому сабантую были заасфальтированы дороги в населенных пунктах Бардабашка-1, Бичурино и часть Барды. Завершение капитального ремонта дороги Барда — Куеда запланировано на следующий год.

Также на приеме побывал школьник из Осы Иван Шестаков. Ранее на Парламентском уроке с Валерием Сухих он рассказал о своем изобретении — роботе, и обратился с просьбой помочь принять участие в Пермском инженерно-промышленном форуме. Сегодня он рассказал о своем участии в Пермском инженерно-промышленном форуме, где, по его словам, смог установить полезные контакты и получить уникальный опыт. Иван также поделился своими новыми разработками в области возобновляемой энергии и технологий безопасности.

В свою очередь Валерий Сухих отметил, что постоянное взаимодействие с жителями позволяет быть в курсе актуальных проблем и эффективно их решать.

Прием граждан был организован на базе региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

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