Спикер парламента Пермского края Валерий Сухих провел прием граждан

На приеме граждан Валерий Сухих, отвечая на вопрос жительницы Осы, рассказал, что уже летом 2025 года в городе на перекрёстке улиц Карла Маркса и Свердлова, в месте расположения школы-интерната, появится пешеходный переход, «лежачий полицейский» и будут установлены дополнительные дорожные знаки. Депутат отметил, что этот вопрос был решен совместно с муниципальными и региональными властями после обращений руководства школы и родителей. Он подчеркнул, что подобные инициативы важны для обеспечения безопасности детей, которая является приоритетом.