Спикер парламента Пермского края Валерий Сухих провел прием граждан

Posted 10 декабря, 13:20
Published 10 декабря, 13:20
Modified 10 декабря, 13:24
Updated 10 декабря, 13:24
В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы благоустройства, инфраструктуры и поддержки молодежных инициатив.
На приеме граждан Валерий Сухих, отвечая на вопрос жительницы Осы, рассказал, что уже летом 2025 года в городе на перекрёстке улиц Карла Маркса и Свердлова, в месте расположения школы-интерната, появится пешеходный переход, «лежачий полицейский» и будут установлены дополнительные дорожные знаки. Депутат отметил, что этот вопрос был решен совместно с муниципальными и региональными властями после обращений руководства школы и родителей. Он подчеркнул, что подобные инициативы важны для обеспечения безопасности детей, которая является приоритетом.
Житель Бардымского округа выразил благодарность за оказанное содействие по ремонту дороги Барда — Бичурино. В рамках подготовки к Всероссийскому сельскому сабантую были заасфальтированы дороги в населенных пунктах Бардабашка-1, Бичурино и часть Барды. Завершение капитального ремонта дороги Барда — Куеда запланировано на следующий год.
Также на приеме побывал школьник из Осы Иван Шестаков. Ранее на Парламентском уроке с Валерием Сухих он рассказал о своем изобретении — роботе, и обратился с просьбой помочь принять участие в Пермском инженерно-промышленном форуме. Сегодня он рассказал о своем участии в Пермском инженерно-промышленном форуме, где, по его словам, смог установить полезные контакты и получить уникальный опыт. Иван также поделился своими новыми разработками в области возобновляемой энергии и технологий безопасности.
В свою очередь Валерий Сухих отметил, что постоянное взаимодействие с жителями позволяет быть в курсе актуальных проблем и эффективно их решать.
Прием граждан был организован на базе региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.