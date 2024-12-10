Страшные вечера и колядки. «Хохловка» поделилась планами на новогодние праздники

Posted 10 декабря, 04:12
Published 10 декабря, 04:12
Modified 10 декабря, 04:14
Updated 10 декабря, 04:14
Стали известны расписание и программа событий архитектурно-этнографического музея «Хохловка» на новогодние праздники. Как сообщается на сайте учреждения, 30–31 декабря, а также 1 и 9 января будут выходными. Со 2 по 8 января «Хохловка» откроется для посетителей в обычном режиме с 10:00 до 18:00 (касса до 17:00).
В Рождество Христово, 7 января, в музее состоится «Рождественский праздник». Подробности о мероприятии организаторы обещают сообщить в ближайшее время.
А 4, 5, 10, 11 и 12 января жители и гости Прикамья смогут узнать о пермских традициях празднования Рождества в программе «Святые вечера», посвященной Святкам. В музее можно будет разучить специальные колядки — «христославия», узнать, что такое козули, и поиграть в местные уличные игры. Программа завершится вертепным представлением «Царь Ирод» и посиделками с деревенскими сказками и рассказами о пермских чудесах. Мероприятия будут проходить в вышеуказанные дни в 12:00 и 14:30, за исключением 5 января — тогда программа состоится только в 12:00.
Новогодние события в «Хохловке» завершатся таинственной неделей народного календаря — Страшными вечерами. Тематические мероприятия пройдут 17 и 18 января в 12:00 и 14:30. С Васильева вечера (13 января) и до Крещения (19 января) в народе было принято клядовать, рядиться и гадать. Участники программы смогут разучить колядки, повеселиться в шумных народных играх и познакомиться с разными гаданиями. Праздник завершится представлением народного театра «Царь Максимильян» и посиделками с деревенскими сказками и страшными быличками о нечистой силе.