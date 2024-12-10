Страшные вечера и колядки. «Хохловка» поделилась планами на новогодние праздники

А 4, 5, 10, 11 и 12 января жители и гости Прикамья смогут узнать о пермских традициях празднования Рождества в программе «Святые вечера», посвященной Святкам. В музее можно будет разучить специальные колядки — «христославия», узнать, что такое козули, и поиграть в местные уличные игры. Программа завершится вертепным представлением «Царь Ирод» и посиделками с деревенскими сказками и рассказами о пермских чудесах. Мероприятия будут проходить в вышеуказанные дни в 12:00 и 14:30, за исключением 5 января — тогда программа состоится только в 12:00.