properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 04:12

Published 10 декабря, 04:12

Modified 10 декабря, 04:14

Updated 10 декабря, 04:14

В музее «Хохловка» опубликовали праздничную программу на новогодние каникулы

Страшные вечера и колядки. «Хохловка» поделилась планами на новогодние праздники

10 декабря 2024, 04:12
Фото: сайт музея «Хохловка».

В музее «Хохловка» опубликовали праздничную программу на новогодние каникулы

Сюжет
Хэппи нью еар
Гости смогут поиграть, посмотреть спектакли и проникнуться мистическим духом сказок.

Стали известны расписание и программа событий архитектурно-этнографического музея «Хохловка» на новогодние праздники. Как сообщается на сайте учреждения, 30–31 декабря, а также 1 и 9 января будут выходными. Со 2 по 8 января «Хохловка» откроется для посетителей в обычном режиме с 10:00 до 18:00 (касса до 17:00).

В Рождество Христово, 7 января, в музее состоится «Рождественский праздник». Подробности о мероприятии организаторы обещают сообщить в ближайшее время.

А 4, 5, 10, 11 и 12 января жители и гости Прикамья смогут узнать о пермских традициях празднования Рождества в программе «Святые вечера», посвященной Святкам. В музее можно будет разучить специальные колядки — «христославия», узнать, что такое козули, и поиграть в местные уличные игры. Программа завершится вертепным представлением «Царь Ирод» и посиделками с деревенскими сказками и рассказами о пермских чудесах. Мероприятия будут проходить в вышеуказанные дни в 12:00 и 14:30, за исключением 5 января — тогда программа состоится только в 12:00.

Новогодние события в «Хохловке» завершатся таинственной неделей народного календаря — Страшными вечерами. Тематические мероприятия пройдут 17 и 18 января в 12:00 и 14:30. С Васильева вечера (13 января) и до Крещения (19 января) в народе было принято клядовать, рядиться и гадать. Участники программы смогут разучить колядки, повеселиться в шумных народных играх и познакомиться с разными гаданиями. Праздник завершится представлением народного театра «Царь Максимильян» и посиделками с деревенскими сказками и страшными быличками о нечистой силе.

Читайте также:
В Пермском крае запретили продажу пиротехники на рынках, ярмарках и в киоскахНовогодние елки стали дороже для пермяковНовогодний фестиваль Red market в Перми снова не состоится
#Общество#Пермь#Хохловка#Хэппи нью еар#Новый год#Музей#Праздники#Развлечения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика