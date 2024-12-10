Суд запретил клип пермяка Dj Smash и иноагента Моргенштерна

Posted 10 декабря, 10:56
Published 10 декабря, 10:56
Modified 10 декабря, 10:58
Updated 10 декабря, 10:58
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению на территории России клип рэпера Алишера Моргенштерна (внесен в перечень иностранных агентов) и пермяка Dj Smash (настоящее имя Андрей Ширман) на песню «Новая волна» (18+). Иск о запрете музыкального видео ранее подала прокуратура, сообщила в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Об этом стало известно в июне.
Суд постановил, что в клипе прослеживается неуважение к обрядам и правилам церкви, что выражено в демонстрации сцен сексуального характера в стенах храма. По сюжету, Моргенштерн предстает в образе папы Римского и собирает прихожан на богослужение. Однако священник, которого играет Dj Smash, дает ему таблетку, после этого в храме начинается вечеринка.
Суд также пришел к выводу, что подростки не смогут адекватно сформировать систему ценностей с понятиями об уважении, толерантном отношении к людям и милосердии, если посмотрят это видео. По словам Дарьи Лебедевой, Моргенштерна известили о заседании, и он или его представитель получил на почте повестку о явке. Но никто не явился в зал.
Кроме того, суд привлек специалистов, которые «разобрали клип по кадрам». А Роскомнадзор возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на технические причины. Клип «Новая волна» размещен на сайте YouTube, и запретить доступ к нему у ведомства нет возможности.