Суд запретил клип пермяка Dj Smash и иноагента Моргенштерна

Суд также пришел к выводу, что подростки не смогут адекватно сформировать систему ценностей с понятиями об уважении, толерантном отношении к людям и милосердии, если посмотрят это видео. По словам Дарьи Лебедевой, Моргенштерна известили о заседании, и он или его представитель получил на почте повестку о явке. Но никто не явился в зал.