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Posted 10 декабря, 10:56

Published 10 декабря, 10:56

Modified 10 декабря, 10:58

Updated 10 декабря, 10:58

Суд в Санкт-Петербурге запретил клип пермяка Dj Smash и иноагента Моргенштерна

Суд запретил клип пермяка Dj Smash и иноагента Моргенштерна

10 декабря 2024, 10:56
Фото: соцсети Андрея Ширмана.

Суд в Санкт-Петербурге запретил клип пермяка Dj Smash и иноагента Моргенштерна

Сюжет
DJ Smash
Клип был выпущен еще в 2021 году.

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению на территории России клип рэпера Алишера Моргенштерна (внесен в перечень иностранных агентов) и пермяка Dj Smash (настоящее имя Андрей Ширман) на песню «Новая волна» (18+). Иск о запрете музыкального видео ранее подала прокуратура, сообщила в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Об этом стало известно в июне.

Суд постановил, что в клипе прослеживается неуважение к обрядам и правилам церкви, что выражено в демонстрации сцен сексуального характера в стенах храма. По сюжету, Моргенштерн предстает в образе папы Римского и собирает прихожан на богослужение. Однако священник, которого играет Dj Smash, дает ему таблетку, после этого в храме начинается вечеринка.

Суд также пришел к выводу, что подростки не смогут адекватно сформировать систему ценностей с понятиями об уважении, толерантном отношении к людям и милосердии, если посмотрят это видео. По словам Дарьи Лебедевой, Моргенштерна известили о заседании, и он или его представитель получил на почте повестку о явке. Но никто не явился в зал.

Кроме того, суд привлек специалистов, которые «разобрали клип по кадрам». А Роскомнадзор возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на технические причины. Клип «Новая волна» размещен на сайте YouTube, и запретить доступ к нему у ведомства нет возможности.

#Видео#Общество#Суд#Пермь#DJ Smash#Роскомнадзор#Музыка
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