«Управляйка» домов ПМД просит с жителей 1 млн рублей за проезд в «Солнечном городе»

Posted 10 декабря, 02:00
Published 10 декабря, 02:00
Modified 10 декабря, 02:00
Updated 10 декабря, 02:00
Дом по ул. Белинского, 31 построен застройщиком «ПМ-Девелопмент» (ПМД) в 2013–2014 годах в две очереди. Дом большой, 20 этажей, 562 квартиры, 5 подъездов, 60 магазинов и организаций. Жителей — 1,2 тыс. человек.
После сдачи объекта застройщик передал дом в управление ООО УК «Солнечный город» (аффилирована застройщику, у них одни учредители). Практика, когда застройщик передает дом своей УК, — распространенная. В большинстве случаев «своя управлялка» нужна для того, чтобы скрыть строительные недоделки и «подчистить хвосты». После того, как дело сделано, УК должна обслуживать дом, взимать с жителей плату, разбивать клумбы и проводить праздники двора.
Но что-то пошло не так. «Дом начал ветшать, причем сильно, а УК не предпринимала никаких действий,— рассказала Анна Багатель, жительница дома, председатель ТСН „Белинского, 31“.— У нас есть все доказательства этого». Так, техническая экспертиза Фонда капитального ремонта установила, что к 2021 году (дому было всего 7–8 лет) дом является «ограниченно-работоспособным» с износом 19%, что довольно много для нового здания. Причина, по данным экспертов, такого износа — дефекты строительства и долговременное отсутствие текущего ремонта.
В 2022 году жители с боем ушли от УК «Солнечный город» и организовали товарищество собственников недвижимости (ТСН). И тогда же узнали, что участок под домом разделен на три части, не имеющие общих границ.
«До частей земли со спортивной площадкой и парковкой, а также до части с мусорной площадкой и парковкой мы можем добраться только через участки, которые застройщик размежевал себе», — объяснила Анна Багатель.
Дорога вокруг дома одна, предусмотрена проектом строительства. Но УК так намежевала, что получилось у дома три несмежных участка — спортплощадка отдельно, мусорка отдельно, двор отдельно. А проезды между участками оказались в собственности застройщика, ПМД! Между УК и ПМД было заключено соглашение об использовании этих участков (проездов). Если очень грубо и просто — застройщик дал управляющей компании право пользоваться дорогой вокруг дома.
ТСН «Белинского, 31» обратилось в суд, где жители с удивлением узнали, что якобы все 100% собственников подписали согласие на именно такое размежевание земель. Собственники хотели было доказать, что ничего подобного не подписывали, но в удовлетворении иска было отказано — «за истечением срока давности».
В 2024 году УК «Солнечный город» отгородила эти свои отмежеванные участки бетонными блоками. «И мы теперь не можем проехать к своим участкам, представляете? — говорит Анна Багатель. — Это наша земля, мы заплатили за нее, когда покупали квартиры! Почему мы не можем пользоваться своим же двором?!»
Жители начали возмущаться, а ПМД в ответ… шантажировать. Ну, тут нет другого слова, судите сами: ПМД пишет — возвращайтесь в УК из вашего ТСН, тогда мы разрешим вам ездить бесплатно, бетонные блоки уберем и другие проблемы решим.
Кстати, цена проезда по территории ПМД для жителей дома составляет… 1 млн рублей в год. Выставляя бетонные блоки, ПМД организует собрание по смене формы управления обратно на УК. Бетонными блоками, так сказать, подталкивает население в направлении «правильного выбора»… Спасибо, что не дустом!
«Ох, куда мы только ни обращались, куда только ни писали, сотни сотен писем, начиная с Инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН) и заканчивая Администрацией президента РФ. Конечно, приходят отписки, потому что в вопросе разобраться непросто и, похоже, никто не видит большой проблемы в том, что застройщик буквально третирует жителей своего же дома», — расстраивается Анна Багатель.
В суде жители увидели документы, на основании которых произошло отчуждение их земли. Многие утверждают, что ничего не подписывали, кто-то расписался за них. Все, кто увидел свою подделанную подпись, написали заявление в полицию — о подделке документов (копии есть в распоряжении редакции).
Кстати, полиция — единственная, кто смог хоть что-то предпринять: в ГИБДД возбудили административное дело о самовольно перекрытых проездах. Но на этом всё и закончилось, потому что с какой-то одной стороны проезд освобожден — вот и хорошо. А то, что с других сторон проезд огорожен, а к другим двум участкам дома подъезда вообще нет — тут ничего не поделать, собственник земли распоряжается землей по своему усмотрению.
«Почему никто не понимает, что и асфальт тоже мы на свои деньги купили, мы спонсировали этот асфальт при строительстве дома. Все проезды есть в проекте строительства дома, и всё благоустройство в проекте тоже предусмотрено», — возмущена Анна Багатель.
Жители собрали 100 подписей под письмом губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. В письме сообщали, что бетонными блоками ПМД перегородило им выезд из двора, создает угрозу противопожарной обстановке, что УК поставила шлагбаумы, ключи от которых не дает жильцам, что отключали отопление в части квартир и нежилых помещений. Из администрации губернатора письмо переслали в ИГЖН. А в ИГЖН разбираться не стали вовсе, прислали максимально странный ответ, что им нужны паспортные данные.
«Им переслали наше обращение к губернатору, но мы не поняли, что за паспорт им нужен — губернатора, мой или всех собственников, кто подписался под обращением, — грустно смеется Анна Багатель. — Шутки шутками, а данные моего паспорта и его копия есть в ИГЖН, и номер телефона мой есть, просто им не хочется заниматься нашей проблемой».
В пресс-службе ПМД в ответ на запрос Properm.ru пояснили, что ПМД ничего не перегораживал (имея в виду, что это сделано не застройщиком, а управляющей организацией, которая ему аффилирована). Также в ПМД добавили, что к участку обеспечен свободный доступ обеспечен со стороны улиц Белинского и Хирурга Суханова. Вот только участков у дома Белинского, 31 — три, и к двум из них проезда у жителей, никакого нет.