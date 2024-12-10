«Управляйка» домов ПМД просит с жителей 1 млн рублей за проезд в «Солнечном городе»

Кстати, полиция — единственная, кто смог хоть что-то предпринять: в ГИБДД возбудили административное дело о самовольно перекрытых проездах. Но на этом всё и закончилось, потому что с какой-то одной стороны проезд освобожден — вот и хорошо. А то, что с других сторон проезд огорожен, а к другим двум участкам дома подъезда вообще нет — тут ничего не поделать, собственник земли распоряжается землей по своему усмотрению.