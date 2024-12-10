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Posted 10 декабря, 06:53

Published 10 декабря, 06:53

Modified 10 декабря, 06:55

Updated 10 декабря, 06:55

«Уралкалий» удостоен премии за лучшие практики трудоустройства молодежи

«Уралкалий» удостоен премии за лучшие практики трудоустройства молодежи

10 декабря 2024, 06:53
Фото: «Уралкалий».
Компания «Уралкалий» стала лауреатом Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи. Церемония награждения победителей прошла в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

«Уралкалий» одержал победу в номинации «Профориентационная деятельность» благодаря проекту «Калийград», реализованному в детском оздоровительном лагере «Уральские самоцветы». В рамках проекта дети знакомились с деятельностью компании через интерактивные программы, посвященные особенностям производства.

В этом году на конкурс поступило 780 заявок из 77 регионов страны. На финальный этап было отобрано 699 заявок с лучшими практиками.

«Сегодня в условиях высокой конкуренции за работника особое значение приобретают эффективные практики трудоустройства молодежи — главного резерва рынка труда. Благодаря вовлеченности работодателей, тысячи молодых ребят ежегодно получают предложения о трудоустройстве на постоянную или временную работу, знакомятся с новой для себя сферой деятельности, проходят практики и стажировки. В этом году расширилась география конкурса. Компании из 77 регионов заявили о своем участии, представив свои практики трудоустройства. Мы видим большой интерес к конкурсу и у крупных работодателей, и у небольших организаций. В этом году на победу претендовали „Россети“, „Уралкалий“, НЛМК, предприятия „Росатома“ и „Газпрома“, и многие другие компании. Треть финалистов конкурса — это вузы и колледжи, которые в партнерстве с работодателями ежегодно участвуют в трудоустройстве своих выпускников», — отметил глава Минтруда России Антон Котяков.
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