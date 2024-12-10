В 2025 году врачам продолжат платить за раннюю диагностику онкозаболеваний

Как сообщает ТАСС, подобные доплаты предназначены для медицинских работников за помощь в диагностике болезни на ранней стадии. В частности, на выплату может рассчитывать медицинский работник, который направил пациента на консультацию к врачу-специалисту и диагностическое исследование в ходе или по результатам диспансеризации или профилактического медицинского осмотра.