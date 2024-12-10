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Posted 10 декабря, 15:15

Published 10 декабря, 15:15

Modified 10 декабря, 15:16

Updated 10 декабря, 15:16

В 2025 году врачам продолжат платить за раннюю диагностику онкозаболеваний

В 2025 году врачам продолжат платить за раннюю диагностику онкозаболеваний

10 декабря 2024, 15:15
Фото: 1MI.
В 2025 году российские медики продолжат получать выплаты за выявленные онкозаболевания. Соответствующее распоряжение о распределении средств на эти цели уже было подписано, информирует пресс-служба Правительства РФ.

Как сообщает ТАСС, подобные доплаты предназначены для медицинских работников за помощь в диагностике болезни на ранней стадии. В частности, на выплату может рассчитывать медицинский работник, который направил пациента на консультацию к врачу-специалисту и диагностическое исследование в ходе или по результатам диспансеризации или профилактического медицинского осмотра.

За каждый диагноз, который был подтвержден после выдачи подобного направления, территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) будет перечислять медицинской организации дополнительное финансирование, а организация, со своей стороны, выплатит медработнику деньги.

Согласно распоряжению, для этих целей правительство распределило между территориальными фондами ОМС более 121 миллиона рублей.

Ранее председатель ФОМС Илья Баланин при рассмотрении в Совете Федерации бюджета на 2025 год напомнил, что в наступающем году на медицинскую помощь онкологическим пациентам направят около 390 миллиардов рублей. Таким образом, динамика по финансированию помощи онкобольным к предыдущему году должна составить 12%, или 40 миллиардов рублей.

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