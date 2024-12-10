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Posted 10 декабря, 03:33

Published 10 декабря, 03:33

Modified 10 декабря, 03:38

Updated 10 декабря, 03:38

В Перми наградили детей и подростков за героизм при спасении людей

В МЧС Пермского края торжественно наградили детей-героев

10 декабря 2024, 03:33
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В Перми наградили детей и подростков за героизм при спасении людей

Сюжет
Детский мир
Ребята спасли людей из пожаров, рискуя собственными жизнями.

Вчера, 9 декабря, в ГУ МЧС России по Пермскому краю торжественно наградили детей и подростков за героические поступки. Церемония прошла в честь Дня Героев Отечества и Дня добровольца, сообщает пресс-служба ведомства.

Медали Совета Федерации «За проявленное мужество» вручили троим юношам — Никите Волкову, Максиму Згогурину и Вадиму Кибаеву. Они спасли женщину из горящей квартиры. Также награждена юная Зарина Нуриахметова, которая вывела из огня четырех детей.

Кроме того, начальник регионального ГУ МЧС Александр Урусов наградил медалями МЧС России «За спасение на пожаре» Зарину Нуриахметову, Ангелину Шайбакову и Тимофея Городничева. Родителям детей-героев вручили благодарственные письма и пожарные извещатели.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю
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