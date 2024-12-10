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Posted 10 декабря, 09:23

Published 10 декабря, 09:23

Modified 10 декабря, 09:25

Updated 10 декабря, 09:25

В Перми произошел пожар в расселенном доме по улице Танкистов

В Перми горела мебель в расселенном доме

10 декабря 2024, 09:23
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Перми произошел пожар в расселенном доме по улице Танкистов

Причины возгорания устанавливаются.

В Перми горел расселенный двухэтажный дом. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре на улице Танкистов поступило 10 декабря в 11:29. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве девяти человек личного состава и двух единиц техники.

По прибытии к месту вызова первого подразделения пожарной охраны установлено, что происходило горение мебели на первом этаже в двухэтажном не эксплуатируемом доме. Предварительная площадь пожара составила 2 квадратных метра.

Погибших и травмированных на пожаре нет.

В поселке Керчевский Чердынского городского округа вчера вечером, 9 декабря, произошел пожар. По предварительным данным, воспламенилось потолочное перекрытие в одной из четырех квартир дома по ул. Беляева.

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#Происшествия#Пермь#Пожар#Мчс
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