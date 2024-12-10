В Перми горела мебель в расселенном доме

Posted 10 декабря, 09:23
Published 10 декабря, 09:23
Modified 10 декабря, 09:25
Updated 10 декабря, 09:25
В Перми горел расселенный двухэтажный дом. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре на улице Танкистов поступило 10 декабря в 11:29. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве девяти человек личного состава и двух единиц техники.
По прибытии к месту вызова первого подразделения пожарной охраны установлено, что происходило горение мебели на первом этаже в двухэтажном не эксплуатируемом доме. Предварительная площадь пожара составила 2 квадратных метра.
Погибших и травмированных на пожаре нет.
В поселке Керчевский Чердынского городского округа вчера вечером, 9 декабря, произошел пожар. По предварительным данным, воспламенилось потолочное перекрытие в одной из четырех квартир дома по ул. Беляева.