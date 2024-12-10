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Posted 10 декабря, 13:31

Published 10 декабря, 13:31

Modified 10 декабря, 13:35

Updated 10 декабря, 13:35

В Перми в спорткомплексе «Прикамье» открылась круглогодичная ледовая арена

В Перми в спорткомплексе «Прикамье» открылась круглогодичная ледовая арена

10 декабря 2024, 13:31
Фото: Виталий Кокшаров.
В правобережной части Перми состоялось торжественное открытие круглогодичной ледовой арены спорткомплекса «Прикамье». Новый объект стал важным шагом в развитии спортивной инфраструктуры региона.

На церемонии открытия присутствовали глава Перми Эдуард Соснин, заместитель министра физической культуры и спорта Пермского края Андрей Ипатов, председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин и другие официальные лица.

Программа открытия включала выступления фигуристов клуба «О2», спортсменов школы олимпийского резерва «Орленок» и дружеский хоккейный матч между командами спортивных школ Свердловского района и «Молот».

Ледовая арена оснащена трибунами на 247 мест, тренажерным залом, комфортными раздевалками и душевыми. На ее базе различными видами спорта, включая хоккей, конькобежный спорт, баскетбол, футбол и художественную гимнастику, занимается более 1,1 тыс. детей.

«Раньше в Прикамье на катке можно было заниматься только зимой, а сейчас это круглогодичный каток, который так ждали и хоккеисты, и конькобежцы, и наши фигуристы. Это единственный крытый каток в правой части нашего города», — подчеркнул Эдуард Соснин.

Открытие арены станет стимулом для популяризации спорта в Перми и позволит проводить соревнования как городского, так и регионального уровня.

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