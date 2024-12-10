В Перми в спорткомплексе «Прикамье» открылась круглогодичная ледовая арена

Posted 10 декабря, 13:31
Published 10 декабря, 13:31
Modified 10 декабря, 13:35
Updated 10 декабря, 13:35
На церемонии открытия присутствовали глава Перми Эдуард Соснин, заместитель министра физической культуры и спорта Пермского края Андрей Ипатов, председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин и другие официальные лица.
Программа открытия включала выступления фигуристов клуба «О2», спортсменов школы олимпийского резерва «Орленок» и дружеский хоккейный матч между командами спортивных школ Свердловского района и «Молот».
Ледовая арена оснащена трибунами на 247 мест, тренажерным залом, комфортными раздевалками и душевыми. На ее базе различными видами спорта, включая хоккей, конькобежный спорт, баскетбол, футбол и художественную гимнастику, занимается более 1,1 тыс. детей.
«Раньше в Прикамье на катке можно было заниматься только зимой, а сейчас это круглогодичный каток, который так ждали и хоккеисты, и конькобежцы, и наши фигуристы. Это единственный крытый каток в правой части нашего города», — подчеркнул Эдуард Соснин.
Открытие арены станет стимулом для популяризации спорта в Перми и позволит проводить соревнования как городского, так и регионального уровня.