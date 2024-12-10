В Перми в спорткомплексе «Прикамье» открылась круглогодичная ледовая арена

Ледовая арена оснащена трибунами на 247 мест, тренажерным залом, комфортными раздевалками и душевыми. На ее базе различными видами спорта, включая хоккей, конькобежный спорт, баскетбол, футбол и художественную гимнастику, занимается более 1,1 тыс. детей.