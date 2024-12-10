В Перми выросло число онлайн-заявок на мунуслуги в сфере земельных отношений

По словам главы департамента земельных отношений Ларисы Пьянковой, ведомством были созданы максимально комфортные условия для получения пермяками муниципальных услуг в онлайн-режиме. В первую очередь для таких пользователей существенно сокращены сроки предоставления услуг, что положительно сказалось на популяризации интернет-сервисов для решения таких вопросов. Кроме того, в случае возникновения трудностей с оформлением услуг граждане могут обратиться за консультацией к специалистам департамента по телефону. Есть возможность также воспользоваться гостевым компьютером, расположенным на цокольном этаже департамента, чтобы оформить услугу на месте. Все эти меры оказались эффективными. В этом году доля электронных заявок на бесплатное получение земельного участка увеличилась в 13 раз, а по предварительному согласованию — в 6 раз. В ведомстве надеются, что в следующем году эти цифры будут только расти.