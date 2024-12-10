В Перми выросло число онлайн-заявок на мунуслуги в сфере земельных отношений

Posted 10 декабря, 10:30
Published 10 декабря, 10:30
Modified 10 декабря, 10:31
Updated 10 декабря, 10:31
Согласно информации, предоставленной городским департаментом земельных отношений, по итогам текущего года количество граждан и организаций, которые обращаются за муниципальными услугами в сфере земельных отношений в онлайн-формате, возросло в пять раз. По состоянию на 9 декабря общее количество заявлений, поданных в электронном виде, достигло 8385, тогда как за аналогичный период прошлого года их было 1605. Все обращения были сделаны через портал «Госуслуги». В 2024 году доля предоставления муниципальных услуг в электронном виде составила 36,8%. В департаменте связывают рост числа интернет-пользователей с сокращением сроков предоставления услуг и отказом от традиционного очного приема.
Наиболее востребованными электронными муниципальными услугами в 2024 году стали установление сервитута, получение разрешений на использование земельных участков и размещение объектов, а также предоставление земельных участков на торгах. Эти услуги стали популярными среди граждан, и их доля в электронном формате превысила 70%.
В текущем году перечень онлайн-услуг в области земельных отношений расширился за счет добавления двух новых услуг. Теперь онлайн можно получить копии архивных документов, подтверждающих право на землю, а также воспользоваться услугой согласования местоположения границ земельных участков.
По словам главы департамента земельных отношений Ларисы Пьянковой, ведомством были созданы максимально комфортные условия для получения пермяками муниципальных услуг в онлайн-режиме. В первую очередь для таких пользователей существенно сокращены сроки предоставления услуг, что положительно сказалось на популяризации интернет-сервисов для решения таких вопросов. Кроме того, в случае возникновения трудностей с оформлением услуг граждане могут обратиться за консультацией к специалистам департамента по телефону. Есть возможность также воспользоваться гостевым компьютером, расположенным на цокольном этаже департамента, чтобы оформить услугу на месте. Все эти меры оказались эффективными. В этом году доля электронных заявок на бесплатное получение земельного участка увеличилась в 13 раз, а по предварительному согласованию — в 6 раз. В ведомстве надеются, что в следующем году эти цифры будут только расти.